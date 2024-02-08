Умер друг Макаревича Юрий Борзов, придумавший «Машину времени»

Борзов был барабанщиком в первом составе «Машины», он покинул группу в 1972 году. По словам Макаревича, у музыканта было онкологическое заболевание

Юрий Борзов (Фото: из личного архива)

Умер Юрий Борзов, который придумал название группы «Машина времени» и играл на ударных в первом составе, сообщил лидер группы Андрей Макаревич (Минюст признал его иноагентом). Борзову было 70 лет.

«Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. Пятьдесят шесть лет назад, в девятом классе мы с ним придумали «Машину времени», он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях. И что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво», — написал музыкант в Facebook (владелец соцсети — компания Meta — признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Он был сооснователем группы вместе с Андреем Макаревичем, Сергеем Кавагоэ, Павлом Рубеном и Игорем Мазаевым. Играл в первом составе «Машины времени» на барабанах. Был художником и руководителем поисковых отрядов», — сказал РБК пресс-секретарь Макаревича Антон Чернин, комментируя сообщения о смерти музыканта.

Макаревич сказал «РИА Новости», что у Борзова было онкологическое заболевание.

Как пишет телеграм-канал Shot, тело музыканта нашли утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в центре Москвы. По данным канала, у него, предположительно, случился сердечный приступ.

Юрий Борзов родился в 1953 году в Ленинграде. С Макаревичем он подружился еще в школе. С детства Борзов также дружил с Сергеем Кавагоэ — одним из основателей «Машины» и барабанщиком, которого потом познакомил с Макаревичем.

«Машина времени» была основана в 1969 году. Поначалу это была группа The Kids, куда входили Макаревич, Игорь Мазаев, Борзов, Александр Иванов, Павел Рубен и Кавагоэ. В 1969 году она стала называться «Машины времени», в 1973-м — «Машина времени» (в единственном числе).

Название Time Machines, или «Машины времени», предложил Борзов. Он участвовал в записи первого альбома группы — тоже под названием Time Machines. Музыкант был автором фразы «внештатный командир Земли», впоследствии ставшей названием альбома группы. Борзов был барабанщиком в «Машине» до 1972 года.