В Московской области на машинах появятся новые коды
На машины в Московской области начнут выдавать номера с новыми кодами — 250 и 550. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД России, передает «Autonews».
Там указали, что номера с новыми кодами начнут выдавать после того, как в регионе закончатся номера 790. «Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», — сообщили в МВД.
Новые коды необходимы из-за большого количества машин в Подмосковье — их насчитывается порядка 3,5 млн. Более того, каждый год в Московской области регистрируется или перерегиструется порядка 600 тыс. машин.
Сейчас за регионом закреплены шесть кодов — 50, 90, 150, 190, 750, 790.
Новые автомобильные коды в России вводились в 2022 году — тогда после принятия в состав страны новых регионов были введены четыре кода:
- Донецкая народная республика — 80;
- Луганская народная республика — 81;
- Херсонская область — 84;
- Запорожская область — 85.
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