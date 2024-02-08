В Московской области на машинах появятся новые коды

Два новых кода автомобильных номеров появятся в Подмосковье — 250 и 550, рассказали в МВД. Сейчас за регионом закреплены шесть кодов — 50, 90, 150, 190, 750, 790

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На машины в Московской области начнут выдавать номера с новыми кодами — 250 и 550. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД России, передает «Autonews».

Там указали, что номера с новыми кодами начнут выдавать после того, как в регионе закончатся номера 790. «Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», — сообщили в МВД.

Новые коды необходимы из-за большого количества машин в Подмосковье — их насчитывается порядка 3,5 млн. Более того, каждый год в Московской области регистрируется или перерегиструется порядка 600 тыс. машин.

Сейчас за регионом закреплены шесть кодов — 50, 90, 150, 190, 750, 790.

Новые автомобильные коды в России вводились в 2022 году — тогда после принятия в состав страны новых регионов были введены четыре кода: