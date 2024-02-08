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Общество ,  
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В Московской области на машинах появятся новые коды

В Московской области введут новые коды автомобильных номеров — 250 и 550
Два новых кода автомобильных номеров появятся в Подмосковье — 250 и 550, рассказали в МВД. Сейчас за регионом закреплены шесть кодов — 50, 90, 150, 190, 750, 790
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На машины в Московской области начнут выдавать номера с новыми кодами — 250 и 550. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД России, передает «Autonews».

Там указали, что номера с новыми кодами начнут выдавать после того, как в регионе закончатся номера 790. «Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», — сообщили в МВД.

Новые коды необходимы из-за большого количества машин в Подмосковье — их насчитывается порядка 3,5 млн. Более того, каждый год в Московской области регистрируется или перерегиструется порядка 600 тыс. машин.

Сейчас за регионом закреплены шесть кодов — 50, 90, 150, 190, 750, 790.

МВД присвоило коды автомобильных номеров новым регионам России
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Новые автомобильные коды в России вводились в 2022 году — тогда после принятия в состав страны новых регионов были введены четыре кода:

  • Донецкая народная республика — 80;
  • Луганская народная республика — 81;
  • Херсонская область — 84;
  • Запорожская область — 85.
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Автомобили автомобильные номера Московская область
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