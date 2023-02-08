Минобрнауки Челябинской области: неизвестные напали на троих подростков с молотком в школе

В челябинской школе неизвестные с молотком устроили драку

Неизвестные с молотком напали на троих подростков в челябинской школе № 5. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Участники конфликта не учатся в этой школе, пишет Baza

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В Челябинске неизвестные напали с молотком на троих учеников в школе № 5, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

Участниками инцидента предположительно стали подростки, отмечает ГУ МВД по региону. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым», — добавили в ведомстве.

Нападавшие и пострадавшие в этой школе не учатся, сообщает телеграм-канал Baza. Школьники говорили родителям, что в здании находятся «люди в балаклавах», отмечает канал.

В школу забежали три человека, за ними еще трое, у которых были молотки. Между двумя группами началась драка, описывает инцидент телеграм-канал.

По предварительной информации телеграм-канала SHOT, инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков.

7 февраля в Химках ученица 5-го класса тяжело ранила ножом одноклассницу. Расследование нападения начала полиция.

В минздраве региона РБК уточнили, что пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.