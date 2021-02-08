Общество , 08 фев, 10:41
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В России выявили минимальное с октября число заражений COVID-19
За последние сутки в России выявили 15 916 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Число заражений стало минимальным с 21 октября, когда за сутки зафиксировали 15,7 тыс. случаев.
Больше всего заражений за прошедшие сутки обнаружили в Москве — 1728. Также в пятерку лидеров по числу выявленных случаев вошли следующие регионы:
- Санкт-Петербург — 1551;
- Московская область — 912;
- Воронежская область — 465;
- Ростовская область — 368.
Общее число зафиксированных случаев с начала пандемии в России достигло 3 983 197.
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