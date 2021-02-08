Минздрав предупредил о повышенном риске туберкулеза у переболевших COVID

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Переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулеза, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса.

«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», — указано в документе.

В частности, Минздрав предупредил о риске перехода латентной (скрытой) туберкулезной инфекции в активную после перенесенного COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в скрытой форме туберкулез протекает у трети населения мира.

Риск возникает в том числе из-за того, что у пациентов с коронавирусной пневмонией снижается число циркулирующих лейкоцитов и общее число лимфоцитов. Чтобы исключить риск перехода туберкулеза в активную стадию, Минздрав рекомендовал проводить пациентам с COVID-19 «обязательное тестирование на латентную туберкулезную инфекцию во время нахождения в стационаре».

Если у человека латентная туберкулезная инфекция, это значит, что в его организм попали антигены микобактерий туберкулеза, но тот выдал стойкий иммунный ответ. У подавляющего большинства таких инфицированных нет признаков заболевания, и эти люди не могут заразить кого-то еще. Однако у них есть риск развития активной формы туберкулеза. По оценкам ВОЗ, он составляет 5–10%.