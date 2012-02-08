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Минрегион пропишет РФ "лекарство" от ксенофобии за 36,6 млрд руб.
Общество, 08 фев 2012, 06:09
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Минрегион пропишет РФ "лекарство" от ксенофобии за 36,6 млрд руб.
После выступления националистов на Манежной площади в декабре 2010г. и многочисленных столкновений на этнической почве в разных городах России власть серьезно озаботилась вопросом установления гражданского мира и согласия в обществе. Президент РФ Дмитрий Медведев провел несколько совещаний, посвященных национальным отношениям.
Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе совещания по вопросам "межнационального согласия" в феврале 2011г. глава Министерства регионального развития (Минрегион) Виктор Басаргин анонсировал создание ФЦП по "укреплению единства российской нации". Позднее была создана специальная межотраслевая комиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.

Усилия власти не прошли даром: Минрегион подготовил проект концепции федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России", которая в скором времени будет представлена на согласование в правительство России, пишет "Коммерсантъ". Проект, предполагающий создание "гражданской нации" в 2013-2017гг., обойдется бюджету в 36,6 млрд руб.

Авторы концепции заявляют, что проблемы в межнациональной сфере обострились в 1990-е гг., когда "произошла замена советской идентичности различными, часто конкурирующими формами региональных, этнических и религиозных идентичностей". Несмотря на то что системные проблемы удалось преодолеть, в обществе по-прежнему формируются негативные тенденции в этнополитической и религиозно-политических сферах, обусловленные, в частности, массовой миграцией.

Главными проблемами, которые мешают построению "гражданской нации", является "слабая общероссийская гражданская идентичность", "сложное социокультурное самочувствие русского народа", экстремизм и рост националистических настроений. Авторы отмечают, что в национальных республиках преобладает этническая и религиозная идентичность, и только половина школьников из этих регионов относят себя к "российской гражданской нации".

Директор департамента межнациональных отношений Минрегиона Александр Журавский уверен, что при громадном количестве культурных укладов сохранить целостность громадной страны будет невозможно, если в ближайшее время не будет сформирована общегражданская идентичность. На сегодняшний день федеральные власти оказывают фрагментарную поддержку государственной национальной политике, выделяя 500 млн ежегодно, однако этого явно недостаточно.

Национальная политика сталкивается с трудностями, так как укрепление гражданского единства происходит из разрозненных источников – Минкультуры, Минрегиона, а общей целевой программы ее создания нет, констатируют эксперты.

Сотрудники Минрегиона предлагают три варианта решения проблемы.

Первый из них ("стоимостью" 12,1 млрд руб.) является "инерционным" проектом. Он предполагает сохранение принципиальных инфраструктурных проблем и не способен справиться с негативными тенденциями в обществе. Второй проект предусматривает комплексное интенсивное решение проблемы, но обойдется казне в 123,84 млрд руб. Наиболее приоритетной, как всегда, оказалась золотая середина – проект за 36,6 млрд руб.

Эта стратегия предусматривает поддержку проектов "по ключевым направлениям". Ведомство выделяет три главных задачи. Согласно первой, власть должна развивать общегражданскую идентичность с помощью системы образования, СМИ, Интернета, социальной рекламы и проведения массовых мероприятий.

Второе направление – "этнокультурное и социально-экономическое развитие народов", то есть господдержка национальных традиций посредством создания "домов дружбы" и "домов национальностей". Эти объекты будут построены не везде, но, например, на Кавказе остро стоит проблема нехватки центров русской культуры, что приводит к оттоку русского населения из республик.

Последним пунктом является гармонизация межэтнических и этноконфессиональных отношений, то есть системная политика по противодействию экстремизму и ксенофобии. Чиновники надеются, что реализация этого проекта позволит повысить уровень толерантности к 2017г., что обернется снижением уровня протестных настроений, вызванных национальными факторами.

На данный момент программа не включает конкретных мер или проектов: они будут разработаны и прописаны в тексте документа только после того, как концепцию одобрит правительство. Сейчас программа является стратегическим "рисунком" действий, на который необходимо добавить практические меры.

Между тем проект Минрегиона был неоднозначно встречен экспертами. Так, профессор, доктор исторических наук Валерий Соловей обратил внимание, что жителям России, пожалуй, действительно можно будет привить общее гражданство. Однако все гражданские нации, в том числе в США и Австралии, лидирующих по притоку иммигрантов, имеют общее этническое ядро, которое задает культурный стандарт и определяет базовые общественные ценности. Именно поэтому любые программы по национальному вопросу должны начинаться с анализа положения русского народа в обществе, уверен эксперт.

В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает, что российская политика в этом вопросе может наткнуться на ту же "мину", что и советская власть, если начнет искусственно поддерживать национальные меньшинства, так как это будет препятствовать общей идентичности.

Президент Союза грузин в России Михаил Хубутия обращает внимание на проблемы "излишней толерантности" в стране. Он удивлен тем фактом, что сегодня люди стали бояться говорить слово "русский", заменяя его на "российский". Такого нет ни в одной стране мира, заявил глава организации в интервью РБК. По его словам, в Армении или Грузии, несмотря на дружелюбный характер людей, нельзя себе представить, чтобы кто-то поставил чужую культуру наравне с национальной.

Теги: Козак , Медведев , Минрегион , Нургалиев , ксенофобия , националисты , экстремизм
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