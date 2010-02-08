В Махачкале найдены "Жигули" убийц главы УВД города А.Магомедова

В Махачкале обнаружены автомобили, на которых было совершено убийство главы УВД города Ахмеда Магомедова. В правоохранительных органах сообщили, что две машины марки "Жигули" были найдены на территории дачного товарищества "Родник".

В салонах автомобилей были найдены самодельные взрывные устройства, а также стреляные гильзы от автоматического оружия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что нападение на начальника УВД Махачкалы А.Магомедова и сопровождавшую его охрану произошло вечером 5 февраля на проспекте Акушинского. Неизвестные обстреляли из автоматов служебный автомобиль "Волга" главы УВД и машину сопровождения "ВАЗ 2110". В результате нападения погибли А.Магомедов и его водитель, а также два сопровождавших их милиционера.

Это было уже не первое нападение на А.Магомедова, причем одно из них было совершено в этом же месте. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью А.Магомедова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).