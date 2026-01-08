 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Казахстанский актер Мурат Бисембин умер в 53 года
Мурат Бисембин
Мурат Бисембин (Фото: jemappelledali / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На 54-м году жизни умер казахстанский актер Мурат Бисембин, сообщила его дочь Диана Булатова в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Девушка выложила пост с черно-белой фотографией отца, на которой изображены даты жизни актера.

Zakon.kz пишет, что у актера осенью 2024 года выявили рак поджелудочной железы.

В декабре 2025-го дочь Бисембина сообщила о том, что актера госпитализировали с инсультом. Позже девушка рассказала, что ее отец находится в больнице под наблюдением врачей.

Мурат Бисембин родился 11 октября 1972 года в городе Кызылорда в Казахстане. По образованию он был инженер-механиком сельского хозяйства, позднее учился в Академии искусств в Алма-Ате. Актер стал популярен благодаря фильму «Рэкетир», вышедшему в 2007 году, в котором он сыграл роль Руслана. Всего Бисембин снялся в 18 казахстанских фильмах. Среди них: «Рывок», «Сказ о розовом зайце», «Брат или брак-2», «13 клиническая».

