Авиакомпания AZAL приостановила полеты из Баку в Казань
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостановила все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба перевозчика.
«В связи с регулярными закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку на неопределенное время. Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление», — говорится в сообщении.
25 декабря потерпел крушение самолет AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили; в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.
Как отмечали в Кремле, лайнер предпринял несколько попыток посадки, в то время как российские средства ПВО «отражали нападения украинских боевых беспилотных летательных аппаратов» на столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ. Росавиация заявила, что азербайджанский борт полетел в Актау из-за тумана и введенного для отражения украинской атаки плана «Ковер». Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление».
После крушения авиакомпания AZAL прекратила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Рейсы приостановлены до завершения окончательного расследования крушения, заявлял перевозчик.
Российский президент Владимир Путин принес извинения Алиеву 28 декабря в телефонном разговоре. Азербайджанский лидер потребовал от Москвы компенсаций семьям погибших и пострадавших.
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