Алиев объяснил отмену рейсов AZAL в 10 российских городов
Прекращение авиасообщения с 10 городами России связано со стремлением обеспечить безопасность пассажиров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.
После крушения в казахстанском Актау летевшего из Баку в Грозного самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) компания прекратила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Рейсы приостановлены до завершения окончательного расследования крушения, заявлял перевозчик.
«Здесь, прежде всего, на переднем плане находятся вопросы безопасности. Мы всегда рассматривали безопасность наших пассажиров как первоочередную задачу», — заявил президент Азербайджана.
Потерпевший крушение 25 декабря самолет AZAL следовал рейсом Баку — Грозный. Как отмечали в Кремле, он предпринял несколько попыток посадки, в то время как российские средства ПВО «отражали нападения украинских боевых беспилотных летательных аппаратов» на столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ. Росавиация заявила, что азербайджанский борт полетел в Актау из-за тумана и введенного для отражения украинской атаки плана «Ковер».
Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Российский президент Владимир Путин принес извинения Алиеву 28 декабря в телефонном разговоре. Азербайджанский лидер потребовал от Москвы компенсаций семьям погибших и пострадавших.
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