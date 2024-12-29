Алиев объяснил отмену рейсов AZAL в 10 российских городов

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Прекращение авиасообщения с 10 городами России связано со стремлением обеспечить безопасность пассажиров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.

После крушения в казахстанском Актау летевшего из Баку в Грозного самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) компания прекратила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Рейсы приостановлены до завершения окончательного расследования крушения, заявлял перевозчик.

«Здесь, прежде всего, на переднем плане находятся вопросы безопасности. Мы всегда рассматривали безопасность наших пассажиров как первоочередную задачу», — заявил президент Азербайджана.

Потерпевший крушение 25 декабря самолет AZAL следовал рейсом Баку — Грозный. Как отмечали в Кремле, он предпринял несколько попыток посадки, в то время как российские средства ПВО «отражали нападения украинских боевых беспилотных летательных аппаратов» на столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ. Росавиация заявила, что азербайджанский борт полетел в Актау из-за тумана и введенного для отражения украинской атаки плана «Ковер».

Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Российский президент Владимир Путин принес извинения Алиеву 28 декабря в телефонном разговоре. Азербайджанский лидер потребовал от Москвы компенсаций семьям погибших и пострадавших.