Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с десятками машин у Новгорода

Четыре человека погибли в ДТП с десятками машин под Новгородом

Авария произошла на 525-м км трассы М-11 «Нева», столкнулись от 30 до 50 машин. В результате погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Движение в сторону Москвы перекрыто, для машин организован объезд

В Новгородской области на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 машин, погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего, сообщило региональное управление МВД в телеграм-канале.

Авария произошла около 14:40 по местному времени (совпадает с мск). Движение в сторону Москвы временно перекрыли. Для водителей организовали объезд на 545-м км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

На место аварии прибыл начальник управления ГИБДД по Новгородской области Виктор Гаврилов. Он уточнил, что в ДТП также пострадали шесть человек.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, на трассе столкнулись около 50 машин. Глава региона добавил, что на участке, где произошла авария, намерены развернуть пункт обогрева, а людей обеспечить горячим питанием и питьем.

Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий.

Ведомство организовало доследственную проверку по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным по ней в случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам грозит до десяти лет лишения свободы. В частности, следователи проверят действия лиц, которые отвечали за очистку автомагистрали от снега.

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Проверку также начала региональная прокуратура.