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Четыре человека погибли в ДТП с десятками машин под Новгородом

Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с десятками машин у Новгорода
Авария произошла на 525-м км трассы М-11 «Нева», столкнулись от 30 до 50 машин. В результате погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Движение в сторону Москвы перекрыто, для машин организован объезд

В Новгородской области на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 машин, погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего, сообщило региональное управление МВД в телеграм-канале.

Авария произошла около 14:40 по местному времени (совпадает с мск). Движение в сторону Москвы временно перекрыли. Для водителей организовали объезд на 545-м км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

На место аварии прибыл начальник управления ГИБДД по Новгородской области Виктор Гаврилов. Он уточнил, что в ДТП также пострадали шесть человек.

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Фото:Госавтоинспекция Новосибирской области

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, на трассе столкнулись около 50 машин. Глава региона добавил, что на участке, где произошла авария, намерены развернуть пункт обогрева, а людей обеспечить горячим питанием и питьем.

Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий.

Ведомство организовало доследственную проверку по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным по ней в случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам грозит до десяти лет лишения свободы. В частности, следователи проверят действия лиц, которые отвечали за очистку автомагистрали от снега.

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Проверку также начала региональная прокуратура.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Новгородская область ДТП
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