Хинштейн заявил о проверке пожелавшего онкологии сотруднику генерала МЧС

Николай Любавин (Фото: МЧС России по Волгоградской области)

Руководство МЧС инициировало проверку против начальника управления МЧС по Волгоградской области генерал-майора внутренней службы Николая Любавина, который пожелал онкологии семье сотрудника из-за жалобы в прокуратуру. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он назвал действия Любавина недопустимыми.

«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. <...> Тем более что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — считает Хинштейн.

Он уточнил, что по результатам проверки будет решаться вопрос об ответственности генерала.

Ранее волгоградские издания опубликовали видео с высказываниями Любавина на селекторном совещании. Дата съемки в публикациях названа не была.

На записи Любавин сказал, что прокуратура проводила проверку после жалобы, в которой было написано, «что банк «Открытие» лоббировал», «что жена работает в банке», «что Любавин преференции получает».



«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — произнес генерал.

Басманный районный суд Москвы 19 декабря 2023 года отправил под арест начальника Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу о получении взятки в особо крупном размере. Бойко заключили под стражу до 15 февраля 2024 года. Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье вплоть до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, начальник главка получил от представителей коммерческой организации взятку на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

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Ранее Хинштейн сообщил, что начальник самарского главка МЧС «оказывал покровительство» группе компаний «Витязь», которая специализируется на обеспечении пожарной безопасности.