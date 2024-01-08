 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Хинштейн заявил о проверке пожелавшего онкологии сотруднику генерала МЧС

Хинштейн: в МЧС началась проверка пожелавшего онкологии сотруднику генерала
Николай Любавин
Николай Любавин (Фото: МЧС России по Волгоградской области)

Руководство МЧС инициировало проверку против начальника управления МЧС по Волгоградской области генерал-майора внутренней службы Николая Любавина, который пожелал онкологии семье сотрудника из-за жалобы в прокуратуру. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он назвал действия Любавина недопустимыми.

«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица. <...> Тем более что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», — считает Хинштейн.

Он уточнил, что по результатам проверки будет решаться вопрос об ответственности генерала.

Ранее волгоградские издания опубликовали видео с высказываниями Любавина на селекторном совещании. Дата съемки в публикациях названа не была.

Глава волгоградского МЧС пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него
Общество
Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин

На записи Любавин сказал, что прокуратура проводила проверку после жалобы, в которой было написано, «что банк «Открытие» лоббировал», «что жена работает в банке», «что Любавин преференции получает».

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — произнес генерал.

Басманный районный суд Москвы 19 декабря 2023 года отправил под арест начальника Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по делу о получении взятки в особо крупном размере. Бойко заключили под стражу до 15 февраля 2024 года. Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье вплоть до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, начальник главка получил от представителей коммерческой организации взятку на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Ранее Хинштейн сообщил, что начальник самарского главка МЧС «оказывал покровительство» группе компаний «Витязь», которая специализируется на обеспечении пожарной безопасности.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
МЧС совещание жалоба прокуратура Александр Хинштейн
Материалы по теме
Хинштейн объяснил, как уехавшие в США шпажисты стали дезертирами
Спорт
Хинштейн сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты
Технологии и медиа
Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Украинские футболисты призвали Макрона не пустить россиян на Олимпиаду Спорт, 14:20
Вильфанд пообещал москвичам вторжение холодных масс после пика тепла Общество, 14:04
В «Аталанте» назвали невероятной форму Миранчука в последних играх Спорт, 13:59
Хинштейн заявил о проверке пожелавшего онкологии сотруднику генерала МЧС Общество, 13:56
Акции Boeing упали на 9% после приостановки полетов модели 737 MAX 9 Инвестиции, 13:55
Кто получил «Золотой глобус» в 2024 году. Фотогалерея Технологии и медиа, 13:47 
ТАСС назвал трех офицеров ФСБ, подозреваемых во взятках на ₽5 млрд Политика, 13:31
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Москва заявила о групповом ударе с «Кинжалами» по военным заводам Украины Политика, 13:25
Киркоров пожертвует гонорар с «Новогодней Маски» жителям Белгорода Политика, 13:14
Воспитанник клуба КХЛ проведет претендентский бой с экс-чемпионом UFC Спорт, 12:43
Частную котельную в Подольске передадут муниципалитету после аварии Общество, 12:42
Хватит работать там, куда позовут: как строить карьеру в виде трека Pro, 12:09
ФСБ заявила о задержании в ЛНР двух украинцев по подозрению в шпионаже Политика, 12:04
Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников Общество, 12:00