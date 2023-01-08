Китай нормализовал сообщение с Гонконгом после трех лет ограничений

Открытие пропускных пунктов стало первым шагом на пути снятия ограничений на передвижение между Гонконгом и так называемым «материковым Китаем», введенных в 2020 году из-за COVID-19

Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Пропускные пункты на границе между китайским городом Шэньчжэнь и имеющим статус специального административного района Гонконгом заработали 8 января в обычном режиме, сообщает агентство «Синьхуа». Открытие пропускных пунктов стало первым шагом на пути снятия ограничений на передвижение между Гонконгом и так называемым «материковым Китаем», введенных в 2020 году после начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На первом этапе выезжать в «материковый Китай» смогут по 60 тыс. жителей Гонконга в день. Из них 50 тыс. смогут пользоваться сухопутными КПП на границе с Шэньчжэнем, а остальные будут попадать «на материк» паромами, самолетами или по мосту Гонконг — Чжухай — Макао. Чтобы попасть в квоту, всем выезжающим из Гонконга (за исключением возвращающихся домой жителей КНР) необходимо забронировать поездку через специальную систему.

Побывавший на открытии КПП глава администрации Гонконга заявил, что все прошло нормально и сообщил, что власти намерены разработать общий план полного возобновления обычных поездок между Гонконгом и «материком».

За последние сутки в Гонконге, по данным местных властей, выявлено более 15,3 тыс. случаев заражения COVID-19, причиной которых стала передача инфекции внутри региона, и более 500 случаев, когда люди заразились за пределами Гонконга. За те же сутки в Гонконга зафиксировано 72 смерти зараженных COVID-19.

В материковом Китае (без учета Гонконга и Макао) за 6 января выявлено более 10,6 тыс. заражений COVID-19, скончались три человека.