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Суд приговорил осужденную в США россиянку Осипову к уже отбытому сроку

Богдана Осипова с 2017 года разлучена со своими детьми после попытки устроить свою жизнь в США
Богдана Осипова
Богдана Осипова (Фото: RusEmbUSA / Facebook)

Россиянка Богдана Осипова должна потребовать от властей России отменить право ее опеки над собственными детьми и разрешить им выезд в США. Такое решение, как сообщает корреспондент «РИА Новости», принял судья в Канзасе, который рассматривал ее дело. Кроме того, Осипову повторно приговорили к уже отбытому сроку за похищение собственного ребенка, ей также грозит заключение за неисполнение решения другого суда в Канзасе, который по семейному делу предписал ей привезти детей в США.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный», — цитирует агентство судью Эрика Мелгрена в ходе виртуального заседания федерального суда.

Осипова не обязана отбывать тюремное заключение, но должна обратиться к российским властям. В течение этого года Осипова будет лишена возможности покинуть США.

У Осиповой двойное гражданство — России и США. По версии следствия, в 2014 году она вывезла из Штатов в Россию ребенка от первого брака и годовалую дочь от второго мужа. Третьего ребенка она родила в России спустя два месяца после возвращения на родину. Американский муж россиянки подал на развод и получил согласие. Развод одобрили как российский, так и американский суды. В Канзасе судья также постановил вернуть двух детей их отцу в США.

В США освободили осужденную за похищение собственного ребенка россиянку
Общество
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Осипова не вернула детей и стала требовать у бывшего мужа деньги на их содержание. В 2017 году женщина приехала в США, где ее задержали и обвинили в похищении и вымогательстве. В 2019 году суд присяжных признал россиянку виновной по трем из пяти пунктов обвинения, Осипову приговорили к семи годам лишения свободы.

На суде гражданин США Брайан Мобли попросил для бывшей жены максимальный рекомендуемый срок наказания — семь лет и три месяца. Сама россиянка заявила, что пожалела о своем американском гражданстве. Она подтвердила, что готова от него отказаться и вернуться в Россию с детьми.

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Осенью 2020 года апелляционный суд отменил приговор в части вымогательства, оставив обвинение в похищении собственного ребенка. Суд обязал Федеральный окружной суд Канзаса вынести россиянке повторный приговор с обвинениями лишь по одной статье, максимальный срок по которой составляет три года, которые она уже отбыла. Осипову освободили из тюрьмы 10 ноября.

Автор
Владислав Гордеев
суд сша справедливость
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