Суд приговорил осужденную в США россиянку Осипову к уже отбытому сроку

Богдана Осипова с 2017 года разлучена со своими детьми после попытки устроить свою жизнь в США

Богдана Осипова (Фото: RusEmbUSA / Facebook)

Россиянка Богдана Осипова должна потребовать от властей России отменить право ее опеки над собственными детьми и разрешить им выезд в США. Такое решение, как сообщает корреспондент «РИА Новости», принял судья в Канзасе, который рассматривал ее дело. Кроме того, Осипову повторно приговорили к уже отбытому сроку за похищение собственного ребенка, ей также грозит заключение за неисполнение решения другого суда в Канзасе, который по семейному делу предписал ей привезти детей в США.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный», — цитирует агентство судью Эрика Мелгрена в ходе виртуального заседания федерального суда.

Осипова не обязана отбывать тюремное заключение, но должна обратиться к российским властям. В течение этого года Осипова будет лишена возможности покинуть США.

У Осиповой двойное гражданство — России и США. По версии следствия, в 2014 году она вывезла из Штатов в Россию ребенка от первого брака и годовалую дочь от второго мужа. Третьего ребенка она родила в России спустя два месяца после возвращения на родину. Американский муж россиянки подал на развод и получил согласие. Развод одобрили как российский, так и американский суды. В Канзасе судья также постановил вернуть двух детей их отцу в США.