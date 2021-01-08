При падении легкомоторного самолета в Ленобласти погибли три человека

Крушение самолета произошло в ходе тренировочного полета при столкновении с другим воздушным судном

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Ленинградской области на аэродроме «Гостилицы» упал частный легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет разбился при взлете. Погибли три человека, находившиеся на борту», — отметил источник. Он уточнил, что среди погибших были двое мужчин и одна женщина.

Источник ТАСС добавил, что самолет полностью разрушен. По его мнению, причиной падения борта могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Данную информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он уточнил, что на борту также находился ребенок — он выжил. Однако позднее в пресс-службе МЧС России заявили ТАСС, что детей на борту упавшего в Ленинградской области легкомоторного самолета не было.

В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили РБК, что информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома «Гостилицы» поступила в 15:05 8 января. На место выехали подразделения. «К сожалению, трое человек в результате инцидента погибло», — добавили пресс-службе МЧС по Ленобласти.