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При падении легкомоторного самолета в Ленобласти погибли три человека

Крушение самолета произошло в ходе тренировочного полета при столкновении с другим воздушным судном
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Ленинградской области на аэродроме «Гостилицы» упал частный легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет разбился при взлете. Погибли три человека, находившиеся на борту», — отметил источник. Он уточнил, что среди погибших были двое мужчин и одна женщина.

Источник ТАСС добавил, что самолет полностью разрушен. По его мнению, причиной падения борта могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Данную информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он уточнил, что на борту также находился ребенок — он выжил. Однако позднее в пресс-службе МЧС России заявили ТАСС, что детей на борту упавшего в Ленинградской области легкомоторного самолета не было.

В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили РБК, что информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома «Гостилицы» поступила в 15:05 8 января. На место выехали подразделения. «К сожалению, трое человек в результате инцидента погибло», — добавили пресс-службе МЧС по Ленобласти.

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В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили РБК гибель трех человек при падении самолета. В сообщении уточняется, что легкомоторный самолет Piper 28 с бортовым номером RA-2659 G столкнулся в воздухе с другим легкомоторным самолетом Cessna 150 с бортовым номером RA-1448 G. Оба борта выполняли тренировочные полеты.

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По предварительным данным, пилот Cessna 150 без пассажиров взлетел с посадочной площадки в 13:38, а Piper 28 — в 13:39. Столкновение произошло над территорией посадочной площадки в 13:40.

В результате пилот и два пассажира Piper 28 погибли. Пилот Cessna 150 не пострадал и посадил воздушное судно с небольшими повреждениями.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием.

Авторы
Виктория Тютина, Елизавета Ламова
самолет падение Ленобласть погибшие новости
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