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От коронавируса за сутки умерли 454 россиянина

Всего с начала эпидемии жертвами болезни, по официальным данным, стали 60 911 человек
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом умерли 454 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии.

Всего с начала пандемии в стране выявили 3 млн 355 тыс. 794 случая COVID-19, в том числе 23 652 за последние сутки.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Максимальное с начала эпидемии количество смертей от COVID за сутки было зарегистрировано 24 декабря: тогда скончались 635 человек.

Статистика оперативного штаба по смертности расходится с информацией Росстата. Это связано с методологией учета. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после COVID-19, в том числе случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания. Согласно данным Росстата, число умерших с COVID-19 в России с апреля по ноябрь превысило 100 тыс. и составило 116 030 человек.

Россия по смертности от COVID-19 на 1 млн жителей занимает 57-е место в мире: 417 человек.

Лидируют по числу смертей от COVID на 1 млн жителей:

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  • Сан-Марино — 1884;
  • Бельгия — 1716;
  • Словения — 1405;
  • Босния и Герцеговина — 1288;
  • Италия — 1279;
  • Лихтенштейн — 1257;
  • Северная Македония — 1239;
  • Чехия — 1194;
  • Болгария — 1158;
  • Великобритания — 1153.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Роспотребнадзор 7 января сообщил, что в стране стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Однако в отдельных регионах его разброс варьируется от 2,44 до 67,98, отметили в ведомстве. Там считают, что действующие ограничительные меры все еще необходимы.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 6 января уточнил, что в России занято 76% коечного фонда для больных с коронавирусом. Ситуация с COVID-19, по его словам, в целом стабилизировалась, однако по-прежнему остается напряженной.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус эпидемия статистика
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