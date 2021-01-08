От коронавируса за сутки умерли 454 россиянина
За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом умерли 454 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии.
Всего с начала пандемии в стране выявили 3 млн 355 тыс. 794 случая COVID-19, в том числе 23 652 за последние сутки.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Максимальное с начала эпидемии количество смертей от COVID за сутки было зарегистрировано 24 декабря: тогда скончались 635 человек.
Статистика оперативного штаба по смертности расходится с информацией Росстата. Это связано с методологией учета. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после COVID-19, в том числе случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания. Согласно данным Росстата, число умерших с COVID-19 в России с апреля по ноябрь превысило 100 тыс. и составило 116 030 человек.