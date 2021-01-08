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В России за сутки выявили более 23 тыс. новых заражений коронавирусом

Всего с начала эпидемии в стране официально зарегистрированы 3 355 794 случая заражения COVID-19
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

При этом у 11,4% человек, сдавших положительные тесты, не было никаких клинических проявлений болезни.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в следующих регионах:

  • Москва — 5027;
  • Санкт-Петербург — 3017;
  • Московская область — 1226;
  • Нижегородская область — 467;
  • Ростовская область — 394;
  • Воронежская область — 389;
  • Свердловская область — 387.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Ранее группа бельгийских и голландских ученых выяснила, что COVID может переходить в хроническую форму — пациенты, переболевшие в легкой форме (без госпитализации), испытывают определенные симптомы в течение месяцев после заражения и становятся зависимыми от ухода. В исследовании принимали участие 1837 легко перенесших COVID-19 пациентов. Ученые исследовали процесс и темпы их восстановления после инфекции.

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Выяснилось, что очень небольшая часть участников исследования (7,7%) нуждались в посторонней помощи в повседневных делах до заражения. Однако в среднем через 79 дней после появления симптомов инфицирования эта потребность значительно возросла (52,4%). Чуть более 30% участников исследования были признаны зависимыми от ухода.

В числе симптомов, которые исследуемые пациенты испытывали долгое время, ученые назвали усталость (98%), мышечную слабость (90%), нарушения сна (88%) и боли (87%). Авторы исследования предложили считать СOVID-19 хроническим, если симптомы сохраняются более 12 недель.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

Автор
Владислав Гордеев
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