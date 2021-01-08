В России за сутки выявили более 23 тыс. новых заражений коронавирусом

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Ранее группа бельгийских и голландских ученых выяснила, что COVID может переходить в хроническую форму — пациенты, переболевшие в легкой форме (без госпитализации), испытывают определенные симптомы в течение месяцев после заражения и становятся зависимыми от ухода. В исследовании принимали участие 1837 легко перенесших COVID-19 пациентов. Ученые исследовали процесс и темпы их восстановления после инфекции.

Выяснилось, что очень небольшая часть участников исследования (7,7%) нуждались в посторонней помощи в повседневных делах до заражения. Однако в среднем через 79 дней после появления симптомов инфицирования эта потребность значительно возросла (52,4%). Чуть более 30% участников исследования были признаны зависимыми от ухода.



В числе симптомов, которые исследуемые пациенты испытывали долгое время, ученые назвали усталость (98%), мышечную слабость (90%), нарушения сна (88%) и боли (87%). Авторы исследования предложили считать СOVID-19 хроническим, если симптомы сохраняются более 12 недель.