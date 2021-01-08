В России за сутки выявили более 23 тыс. новых заражений коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
При этом у 11,4% человек, сдавших положительные тесты, не было никаких клинических проявлений болезни.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в следующих регионах:
- Москва — 5027;
- Санкт-Петербург — 3017;
- Московская область — 1226;
- Нижегородская область — 467;
- Ростовская область — 394;
- Воронежская область — 389;
- Свердловская область — 387.