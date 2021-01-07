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Общество ,  
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Почти треть россиян заявили о желании сдать подарки на Новый год

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новогодними подарками остались недовольны 16% опрошенных россиян, почти треть респондентов (31%) хотели бы иметь возможность вернуть полученное в магазин. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны, которым дарили подарки на Новый год. Из них большинство (84%) остались довольны полученными подарками: почти каждый второй (49%) заявил, что они ему определенно понравились, 35% — что скорее понравились.

Среди опрошенных мужчины чаще всего радовались девайсам и подарочным картам, а женщины — золотым украшениям и духам. Молодые респонденты были довольны денежными подарками, а опрошенные из группы старшего поколения — билетами в театр и путевками в санаторий.

Однозначно не понравились подарки 7% респондентов, еще 9% заявили, что скорее недовольны полученным. Среди участников опроса чаще критиковали новогодние подарки мужчины: доля недовольных среди них составила 19%, а среди опрошенных женщин — 12%. По возрастным группам больше разочарованных своим подарком оказалось в возрастной группе от 25 до 34 лет. В ней о недовольстве сюрпризом сообщил каждый пятый.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Среди ненужных подарков участники опроса чаще всего называли рубашки, пижамы, постельное белье и конфеты. Но эти же вещи есть и в списках подарков, которыми другие респонденты остались довольны, говорится в исследовании.

На вопрос, что будет с подарками, которые не понравились, треть россиян (34%) ответили, что оставят их себе — вдруг пригодятся, а каждый десятый решил ненужную вещь передарить. Еще 6% респондентов заявили, что выбросят подарок, столько же хотят передать его на благотворительные цели. Вернуть вещь дарителю пообещали 4% опрошенных. Сдать в магазин не понравившийся подарок хочет 31% участников исследования.

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Перед Новым годом сервис Superjob провел другой опрос и выяснил, какие самые желанные подарки у россиян. Больше всего респондентов (17%) хотели автомобиль, чуть меньше (14%) желали с помощью подарка решить жилищный вопрос, получив недвижимость.

Еще 11% заявили, что мечтают на Новый год отдохнуть, а каждый десятый был не прочь получить какую-нибудь техническую новинку. Пятая часть россиян (20%) назвала другие варианты самых желанных подарков, в том числе велосипед, лыжи, удочку, домашнее животное, книгу, снегоход, швейную машинку, гитару и пачку лотерейных билетов.

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