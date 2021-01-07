Почти треть россиян заявили о желании сдать подарки на Новый год

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новогодними подарками остались недовольны 16% опрошенных россиян, почти треть респондентов (31%) хотели бы иметь возможность вернуть полученное в магазин. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

В опросе участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны, которым дарили подарки на Новый год. Из них большинство (84%) остались довольны полученными подарками: почти каждый второй (49%) заявил, что они ему определенно понравились, 35% — что скорее понравились.

Среди опрошенных мужчины чаще всего радовались девайсам и подарочным картам, а женщины — золотым украшениям и духам. Молодые респонденты были довольны денежными подарками, а опрошенные из группы старшего поколения — билетами в театр и путевками в санаторий.

Однозначно не понравились подарки 7% респондентов, еще 9% заявили, что скорее недовольны полученным. Среди участников опроса чаще критиковали новогодние подарки мужчины: доля недовольных среди них составила 19%, а среди опрошенных женщин — 12%. По возрастным группам больше разочарованных своим подарком оказалось в возрастной группе от 25 до 34 лет. В ней о недовольстве сюрпризом сообщил каждый пятый.