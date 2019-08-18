СМИ узнали про отдельный дресс-код для поездок Меган Маркл к Елизавете II

СМИ узнали про отдельный дресс-код для поездок Меган Маркл к Елизавете II

Герцогине Сассекской Меган Маркл запретили носить джинсы во время визита к королеве Елизавете II в замок Балморал. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевских кругах. Первая поездка принца Гарри с супругой в частную королевскую резиденцию в Шотландии должна состояться этим летом.

Как пишет газета, Елизавета II имеет четкую точку зрения на то, как должен выглядеть правильный дресс-код. «Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы останутся в Фрогмор-хаус (загородная резиденция членов королевской семьи в 1 км от Виндзорского замка. — РБК)», — заявил собеседник газеты. По его словам, то же самое касается и туфель на танкетке.

Он отметил, что Маркл на время пребывания в Балморале может носить одежду шотландских дизайнеров.

В Кенсингтонском дворце не стали комментировать эту информацию.