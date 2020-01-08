Журналист опубликовал видео предположительно падения украинского лайнера

В Сети появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737 в аэропорту Тегерана. Кадры опубликовал в своем Twitter журналист Мохамад Ахвазе.

Как ранее сообщили агентства Fars, Tasnim и IRIB, самолет упал после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни из-за «технических проблем». На борту лайнера было 180 пассажиров. О жертвах или пострадавших данных пока нет.

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