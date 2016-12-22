Ущерб США от природных бедствий в 2017 году оценили в рекордные $306 млрд

Начиная с 1980 года ущерб США от стихийных бедствий превысил $1,5 трлн, подсчитали эксперты Национального управления по исследованию океанов и атмосферы

Последствия урагана «Ирма» на Виргинских островах, США. Сентябрь 2017 года (Фото: Lauren Hill / Zuma / Global Look Press)

В 2017 году США пришлось пережить 16 крупных природных катаклизмов, ущерб от каждого из которых превысил $1 млрд, сообщает пресс-служба Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

По данным ведомства, совокупный ущерб от ураганов, наводнений, засух и крупных лесных пожаров составил $306 млрд. При этом потери от одного только урагана «Харви» превысили $125 млрд, а ураганы «Мария» и «Ирма» обошлись стране в $90 млрд и $50 млрд соответственно. В результате «Харви» стал вторым по разрушительности ураганом в истории США, уступив только «Катрине» (2005 год), а «Мария» вышла на третье место.

По оценке экспертов NOAA, совокупные потери США от лесных пожаров, охвативших летом-осенью 2017 года сразу несколько штатов, составили порядка $18 трлн, что втрое превзошло предыдущий рекорд.

В сообщении NOAA подчеркивается, что с 1980 года потери США от 219 крупных стихийных бедствий превысили $1,5 трлн. Жертвами этих бедствий за тот же срок стали 9985 человек, в том числе 362 человека — в 2017 году.