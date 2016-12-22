В столице Болгарии убили близкого к правящей партии крупного бизнесмена

Киллер застрелил Петра Христова на улице, несмотря на введение в Софии повышенных мер безопасности в связи с передачей Болгарии председательства в ЕС

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

На одной из улиц Софии в понедельник, 8 января, был застрелен Петр Христов, владелец компании «Лактима», одного из крупнейших в Болгарии производителей молочных продуктов, сообщают местные СМИ.

По данным портала Novinite.bg, Христов получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и скончался до того, как его водитель сумел доставить 49-летнего бизнесмена в больницу.

В МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов.

«Пока нет данных о том, что он получал угрозы», — говорится в сообщении МВД.

Полиции пока не удалось обнаружить нападавшего, несмотря на то что в начале 2018 года в Софии были введены повышенные меры безопасности, связанные с предстоящим проведением в столице церемонии передачи Болгарии председательства в Евросоюзе.

По данным издания Capital.bg, убитый Христов был близок к правящей в Болгарии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), в том числе бывшему вице-премьеру и экс-главе МВД Цветану Цветанову.