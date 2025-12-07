 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Красноярске произошел взрыв

МЧС: в Красноярске загорелся бокс, из-за емкостей с бензином раздались взрывы
На улице Солнечной возник пожар в гаражном боксе, из-за находящихся внутри емкостей с бензином прогремели взрывы, сообщило МЧС. Загорелись четыре грузовика, никто не пострадал, уточнили там
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Красноярске прогремел взрыв. Как сообщили РБК в пресс-службе краевого МЧС, в гаражном боксе по улице Солнечная, 12 произошел пожар, «были хлопки от емкостей с бензином».

Сообщение о пожаре поступило в 22:25 по местному времени (18:25 мск), его локализовали на площади 850 кв. м в 23:14. По данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Горящий после взрыва автомобиль в Москве. Видео
Общество

NGS24.RU пишет о двух взрывах в Ленинском районе Красноярска. Они прогремели близ школы № 16 на улице 26 Бакинских Комиссаров, 24А, после чего пошел густой черный дым и начался пожар. Согласно сервису «2ГИС», там находится несколько автосервисов и склады.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Елена Чернышова
Красноярск взрыв пожар
