В Красноярске произошел взрыв

На улице Солнечной возник пожар в гаражном боксе, из-за находящихся внутри емкостей с бензином прогремели взрывы, сообщило МЧС. Загорелись четыре грузовика, никто не пострадал, уточнили там

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Красноярске прогремел взрыв. Как сообщили РБК в пресс-службе краевого МЧС, в гаражном боксе по улице Солнечная, 12 произошел пожар, «были хлопки от емкостей с бензином».

Сообщение о пожаре поступило в 22:25 по местному времени (18:25 мск), его локализовали на площади 850 кв. м в 23:14. По данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

NGS24.RU пишет о двух взрывах в Ленинском районе Красноярска. Они прогремели близ школы № 16 на улице 26 Бакинских Комиссаров, 24А, после чего пошел густой черный дым и начался пожар. Согласно сервису «2ГИС», там находится несколько автосервисов и склады.