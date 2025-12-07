В Красноярске произошел взрыв
В Красноярске прогремел взрыв. Как сообщили РБК в пресс-службе краевого МЧС, в гаражном боксе по улице Солнечная, 12 произошел пожар, «были хлопки от емкостей с бензином».
Сообщение о пожаре поступило в 22:25 по местному времени (18:25 мск), его локализовали на площади 850 кв. м в 23:14. По данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются.
NGS24.RU пишет о двух взрывах в Ленинском районе Красноярска. Они прогремели близ школы № 16 на улице 26 Бакинских Комиссаров, 24А, после чего пошел густой черный дым и начался пожар. Согласно сервису «2ГИС», там находится несколько автосервисов и склады.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили