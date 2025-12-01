Появились кадры с горящим после взрыва автомобилем в Москве

Горящий после взрыва автомобиль в Москве. Видео

Video

Во дворе жилого дома в городе Московском взорвался автомобиль. На кадрах с улицы Радужной видно, как припаркованный автомобиль полностью горит. Слышны автомобильные гудки.

Возгорание уже потушено, информация о пострадавших не поступала, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Москве.