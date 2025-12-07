Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве

Британский фотограф-документалист Мартин Парр умер на 73-м году жизни в своем доме в Бристоле. О смерти Парра сообщил его фонд Martin Parr Foundation.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле. У него остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Парр снимал открытие первого McDonald's в Москве 31 января 1990 года.

«Когда в СССР на Пушкинской площади в Москве открылся первый McDonald’s, из желающих попасть туда выстроилась очередь из тысячи человек. Я до сих пор помню волнение и восторг посетителей. Это был самый большой McDonald’s в мире — на 600 мест. Его прозвали «Большой Мак» и восприняли как поразительное успех; из-за политики гласности Горбачева СССР впустил эту икону Америки. Это был единственный раз, когда мне разрешили фотографировать в McDonald’s», — вспоминал он.

Парр родился в графстве Суррей в 1952 году, а в 1980-х переехал в Бристоль со своей женой Сьюзен Митчелл и дочерью Эллен. Фотограф известен своими неожиданными и часто провокационными снимками британской жизни. За свою почти 50-летнюю карьеру он опубликовал более 130 фотокниг, посвященных таким темам, как туризм, потребительство и классовые различия.

В сентябре этого года вышла автобиография Парра «Чудовищно ленив и невнимателен».

Материал дополняется