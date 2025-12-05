 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер архитектор Фрэнк Гери

Умер архитектор Фрэнк Гери — автор «танцующего дома» в Праге и Музея Гуггенхайма
Фрэнк Гери
Фрэнк Гери (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Американский архитектор Фрэнк О. Гери умер в Калифорнии в возрасте 96 лет, пишет The New York Times со ссылкой на его представителя Меган Ллойд. Гери — один из самых влиятельных архитекторов современности. Его можно назвать основоположником деконструктивизма в архитектуре.

Он скончался 5 декабря в своем доме в Санта-Монике, Калифорния. Ллойд сообщила, что смерть наступила после непродолжительного респираторного заболевания.

Гери создал «танцующий дом» в Праге (1995), здание Музея Гуггенхайма в Бильбао (1997), здание Fondation Louis Vuitton в Париже (2014). Среди других его проектов — музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993),
концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003), концертный зал New World Center в Майями (2011), зал Пьера Булеза в Берлине (2017).

Танцующий дом в Праге
Музей Гуггенхайма в Бильбао
Концертный зал имени Уолта Диснея
Фонд Louis Vuitton
Танцующий дом в Праге
Танцующий дом в Праге
Музей Гуггенхайма в Бильбао
Концертный зал имени Уолта Диснея
Фонд Louis Vuitton &nbsp;
Танцующий дом в Праге
Танцующий дом в Праге
(Фото: Mara Brandl / Global Look Press)
Музей Гуггенхайма в Бильбао
(Фото: Romina Amato / Getty Images))
Концертный зал имени Уолта Диснея
(Фото: Frazer Harrison / Getty Images )
Фонд Louis Vuitton  
(Фото: Zuma / ТАСС)
Танцующий дом в Праге
(Фото: Angela to Roxel / Global Look Press)

Родился 28 февраля 1929 года в Торонто в семье польских иммигрантов. Учился в Университете Южной Калифорнии и Гарварде. Работал в качестве архитектора с конца 1950-х гг. в проектных фирмах В. Грюна, Перейры и Лакмана в США и у архитектора А. Ремонде во Франции. В 1962г. Фрэнк Гери открыл в Лос-Анджелесе свое архитектурное бюро.

Перед смертью он работал над несколькими проектами для Основателя LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернара Арно, включая флагманский магазин Louis Vuitton площадьюв Беверли-Хиллз, концертным залом на 1000 мест для музыкальной школы Колберна в Лос-Анджелесе.

«Вы идете в архитектуру, чтобы сделать мир лучше, — говорил Гери в 2012 году. — Сделать мир лучше для жизни, работы и всего остального. Вы не идете туда, чтобы тешить свое эго». И добавлял: «Это приходит позже, с прессой и прочим. Поначалу все довольно невинно».

Фрэнк Гери в 1989 году получил Притцкеровская премия — самую престижную в области архитектуры, ее часто называют «Нобелевской премией по архитектуре».

В 2014 году Гери, отвечая на вопрос журналиста о современной архитектуре, поднял средний палец и заявил: «98% зданий, которые спроектированы и построены сегодня, не имеют ни чувства стиля, ни уважения к человечеству. Это плохие здания — и все тут».

В конце 1960-х годов Гери развелся с первой женой Аните Снайдер, в 1975-м он снова женился на Берте Агилере. У них родились двое сыновей Сэм и Алехандро. у него осталась дочь от первого брака Брина, вторая дочь Лесли умерла в 2008 году.

Материал дополняется

Прага Бильбао Louis Vuitton архитектор
