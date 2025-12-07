Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
Почти 50% швейцарцев поддерживают предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.
Согласно данным опроса, 48% населения страны готовы поддержать инициативу. Сторонники утверждают, что плебисцит состоится уже в июне, но правительство пока это не подтвердило.
В настоящее время число жителей Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек, а иностранцев в стране около четверти населения. Согласно предложению Народной партии, правительство должно выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, когда число жителей достигнет 10 млн. Согласно текущим прогнозам, это может произойти уже к 2035 году.
Партия, выступающая против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг, в то время как правительство предупреждает, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих, отмечает Bloomberg.
В ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых после того, как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей. Согласно инициативе, при наследовании состояния от 50 млн франков (около €54 млн) нужно будет отказываться от 50% этой суммы в пользу борьбы с изменением климата. Налог затронул бы около 2500 жителей Швейцарии — 0,03% самых богатых граждан.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили