Общество⁠,
0

Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

48% населения страны готовы проголосовать за предложение правой Народной партии об ограничении численности населения 10 млн человек, следует из результатов опроса. Сейчас число жителей Швейцарии составляет чуть более 9 млн
Лозанна, Швейцария
Лозанна, Швейцария (Фото: 2p2play / Shutterstock)

Почти 50% швейцарцев поддерживают предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.

Согласно данным опроса, 48% населения страны готовы поддержать инициативу. Сторонники утверждают, что плебисцит состоится уже в июне, но правительство пока это не подтвердило.

В настоящее время число жителей Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек, а иностранцев в стране около четверти населения. Согласно предложению Народной партии, правительство должно выйти из международных соглашений, включая договор о свободном передвижении с ЕС, когда число жителей достигнет 10 млн. Согласно текущим прогнозам, это может произойти уже к 2035 году.

В Швейцарии призвали к расследованию из-за подарков бизнесменов Трампу
Политика
Дональд Трамп

Партия, выступающая против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг, в то время как правительство предупреждает, что строгие ограничения нанесут ущерб экономике и благосостоянию, поскольку швейцарские компании зависят от иностранных рабочих, отмечает Bloomberg.

В ноябре швейцарцы проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для богатых после того, как состоятельные люди пригрозили покинуть страну. Против налога выступили 78,3% избирателей. Согласно инициативе, при наследовании состояния от 50 млн франков (около €54 млн) нужно будет отказываться от 50% этой суммы в пользу борьбы с изменением климата. Налог затронул бы около 2500 жителей Швейцарии — 0,03% самых богатых граждан.

