В Швейцарии призвали к расследованию из-за подарков бизнесменов Трампу

Депутаты обратились к генпрокурору с целью выяснить, не являются ли подаренные Трампу Rolex и золотой слиток подкупом. Президент получил их от швейцарских бизнесменов, а вскоре ввел пошлины более чем в два раза ниже анонсированных

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В Швейцарии двое депутатов призвали генпрокурора начать уголовное расследование по факту вручения президенту США Дональду Трампу дорогостоящих подарков незадолго до того, как он согласился снизить пошлины на экспорт. Об этом сообщает Bloomberg.

Два депутата в совместном письме выдвинули обвинения в коррупции против шести бизнесменов, которые, по данным швейцарской телекомпании RTS, дарили Трампу премиальные часы из драгоценного металла и золотой слиток.

«Обычный человек справедливо сомневается в законности этих подарков», — говорится в письме.

Инициаторы расследования подняли вопрос о том, можно ли рассматривать такие подарки как подкуп иностранного должностного лица и нарушает ли это национальные законы, учитывая, что бизнесмены не являются политическими фигурами.

Генпрокуратура подтвердила получение письма и двух других писем по делу, заявив, что рассмотрит их, и подчеркнув, что это не означает начала расследования.

В середине октября Axios писал, что Швейцария добилась снижения пошлин США с помощью личных подарков Трампу — настольных часов Rolex и золотого слитка весом 1 кг. Слиток главе Белого дома вручили во время визита делегации 4 ноября — тогда шесть швейцарских миллиардеров совершили визит в Вашингтон.

Один из них, соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер, заявил изданию Tages-Anzeiger, что подарки — лишь часть дипломатической традиции. «Например, США получили от Катара самолет стоимостью около полумиллиарда долларов, а также ценнейшую историческую золотую корону от Южной Кореи», — подчеркнул он. Гантнер также заявил, что швейцарские бизнесмены в США «ни о чем не вели переговоры».

Пошлины против Швейцарии и еще 64 государств Трамп ввел в августе. Для Берна тарифы тогда составили 39% — это одна из самых высоких ставок в мире и самая большая в Европе. В итоге они были снижены до 15% — по официальной версии, после того как Швейцария на фоне торгового дефицита пообещала инвестировать более $200 млрд.