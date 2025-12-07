МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков

МВД: сообщения о рекомендации не входить в приложения банков по биометрии ложны

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о том, что российское МВД рекомендует отказаться от использования биометрических данных для входа в приложения банков, не соответствует действительности. Об этом сообщило само ведомство в телеграм-канале.

Там подчеркнули, что технология распознавания лица (Face ID) «остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций». Российские банки активно применяют этот метод аутентификации, он рекомендован «как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», отметили в МВД.

«Распространенные в СМИ публикации были подготовлены на основе справочной информации и памяток, ряд из которых уже утратил свою актуальность», — пояснило ведомство.

Материал дополняется