 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков

МВД: сообщения о рекомендации не входить в приложения банков по биометрии ложны
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о том, что российское МВД рекомендует отказаться от использования биометрических данных для входа в приложения банков, не соответствует действительности. Об этом сообщило само ведомство в телеграм-канале.

Там подчеркнули, что технология распознавания лица (Face ID) «остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций». Российские банки активно применяют этот метод аутентификации, он рекомендован «как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», отметили в МВД.

«Распространенные в СМИ публикации были подготовлены на основе справочной информации и памяток, ряд из которых уже утратил свою актуальность», — пояснило ведомство.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:04 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:04
Кадры из фильмов режиссера Вячеслава Криштофовича. Видео Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 14:09
МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков Общество, 14:07
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 13:58
Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Яну в UFC Спорт, 13:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Дерипаска заявил о «поре смирения» после разговора с Набиуллиной Общество, 13:50
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Знания с доплатой. Как получить от бирж криптовалюту за обучение Крипто, 13:39
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 13:38
Кремль заявил, что США обещают «железобетонные» договоренности по Украине Политика, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37