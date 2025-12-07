МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков
Информация о том, что российское МВД рекомендует отказаться от использования биометрических данных для входа в приложения банков, не соответствует действительности. Об этом сообщило само ведомство в телеграм-канале.
Там подчеркнули, что технология распознавания лица (Face ID) «остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций». Российские банки активно применяют этот метод аутентификации, он рекомендован «как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений», отметили в МВД.
«Распространенные в СМИ публикации были подготовлены на основе справочной информации и памяток, ряд из которых уже утратил свою актуальность», — пояснило ведомство.
Материал дополняется
