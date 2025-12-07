 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали пасмурный день без осадков

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Дневная температура будет колебаться в пределах от минус 1 — до плюс 3 градусов, влажность составит около 78%. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2.1 м/с, возможны порывы до 3.1 м/с.

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России
Общество

Атмосферное давление составит примерно 756 мм рт. ст. (возможно повышение до 760 мм рт. ст.). Погода останется облачной. Вероятность осадков невелика, но возможны легкие дожди.

Ночью температура опустится до минус 2 градусов.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва Погода
Материалы по теме
Синоптики спрогнозировали пасмурную и сухую погоду в Москве
Общество
Москвичей предупредили о пасмурной погоде без осадков
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 08:03 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 08:03
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа Политика, 08:08
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над Россией за ночь сбили 77 дронов Политика, 07:52
Генконсул сообщил, что среди жертв пожара в клубе в Гоа нет россиян Общество, 07:39
В Ростовской области жители хутора остались без света после атаки дрона Политика, 07:28
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичам пообещали пасмурный день без осадков Общество, 07:19
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Правительство решило сократить список «неженских» профессий Политика, 06:54
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Телеканал «Москва 24» уволил сотрудницу за слова о рейсе Москва — Пхукет Общество, 06:37
Хегсет заявил, что США не пытаются изменить статус-кво по Тайваню Политика, 06:22
NYT узнала, как Трамп помиловал фигуранта дела после партии в гольф Политика, 05:53
Трамп вручил награды Сильвестру Сталлоне и группе Kiss Общество, 05:34
В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США Политика, 05:30