Москвичам пообещали пасмурный день без осадков
Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
Дневная температура будет колебаться в пределах от минус 1 — до плюс 3 градусов, влажность составит около 78%. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2.1 м/с, возможны порывы до 3.1 м/с.
Атмосферное давление составит примерно 756 мм рт. ст. (возможно повышение до 760 мм рт. ст.). Погода останется облачной. Вероятность осадков невелика, но возможны легкие дожди.
Ночью температура опустится до минус 2 градусов.
