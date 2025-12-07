Москвичам пообещали пасмурный день без осадков

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Дневная температура будет колебаться в пределах от минус 1 — до плюс 3 градусов, влажность составит около 78%. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2.1 м/с, возможны порывы до 3.1 м/с.

Атмосферное давление составит примерно 756 мм рт. ст. (возможно повышение до 760 мм рт. ст.). Погода останется облачной. Вероятность осадков невелика, но возможны легкие дожди.

Ночью температура опустится до минус 2 градусов.