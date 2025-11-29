 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России

Вильфанд: зима не торопится в европейскую часть России

Зима не торопится на европейскую территорию страны, там в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, именно поэтому отмечаются такие высокие температуры для конца ноября», — пояснил Вильфанд.

По словам метеоролога, температура в Северо-Западном и Центральном федеральных округах будет превышать климатическую норму на 4-8 градусов. Особенно теплая погода ожидается в Приволжском федеральном округе и на Урале — в Екатеринбурге температура окажется выше нормы на 8-10 градусов.

При этом метеоролог предупредил о неблагоприятных погодных явлениях в некоторых регионах. В Свердловской области и на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и гололед, в Челябинской области возможны дождь, мокрый снег и гололед.

Синоптик Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
Life

Ранее Вильфанд сообщал о прогнозе на предстоящую зиму. По его словам, она будет холоднее предыдущей, но температура все равно останется выше нормы. «Нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы», — сказал синоптик.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Погода аномально теплая погода Россия
Материалы по теме
Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом
Общество
Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам зимней погоды в начале декабря
Общество
Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 08:43 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 08:43
Главного инженера задержали по делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске Общество, 08:36
«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря Общество, 08:21
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 08:06
В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар Общество, 08:02
Неочевидные лидеры. Топ-5 криптовалют с наибольшим ростом за неделю Крипто, 08:00
Продолжит ли «Спартак» победную серию без Станковича. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России Общество, 07:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану Политика, 07:42
Над Россией за ночь уничтожили более сотни дронов Политика, 07:29
Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников Политика, 07:24
Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за угрозы безопасности Общество, 07:09
Россиянки сообщили о выборе — одеваться в офис для себя или руководства Общество, 07:05
«Очень странные дела»: что известно о самом дорогом сериале Netflix Технологии и медиа, 07:04
В двух районах Ростовской области после атаки дронов повреждены дома Политика, 07:00