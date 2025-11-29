В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России

Зима не торопится на европейскую территорию страны, там в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, именно поэтому отмечаются такие высокие температуры для конца ноября», — пояснил Вильфанд.

По словам метеоролога, температура в Северо-Западном и Центральном федеральных округах будет превышать климатическую норму на 4-8 градусов. Особенно теплая погода ожидается в Приволжском федеральном округе и на Урале — в Екатеринбурге температура окажется выше нормы на 8-10 градусов.

При этом метеоролог предупредил о неблагоприятных погодных явлениях в некоторых регионах. В Свердловской области и на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и гололед, в Челябинской области возможны дождь, мокрый снег и гололед.

Ранее Вильфанд сообщал о прогнозе на предстоящую зиму. По его словам, она будет холоднее предыдущей, но температура все равно останется выше нормы. «Нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы», — сказал синоптик.