Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Вадим Смирнов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский актер, известный по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», Вадим Смирнов умер на 54-м году жизни. О его смерти сообщается на портале «Кино-театр», информацию подтверждают «Аргументы и факты».

Смирнов родился 13 марта 1972 года. Он сыграл в 42 проектах. Смирнов часто снимался в кино вместе с братом-близнецом Дмитрием. Он исполнял роли бандитов или охранников. Так, он снимался в сериале «Агент национальной безопасности-2», «Механическая сюита», «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча» и «Гаишники».