Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Российский актер, известный по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», Вадим Смирнов умер на 54-м году жизни. О его смерти сообщается на портале «Кино-театр», информацию подтверждают «Аргументы и факты».
Смирнов родился 13 марта 1972 года. Он сыграл в 42 проектах. Смирнов часто снимался в кино вместе с братом-близнецом Дмитрием. Он исполнял роли бандитов или охранников. Так, он снимался в сериале «Агент национальной безопасности-2», «Механическая сюита», «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча» и «Гаишники».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили