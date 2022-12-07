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Город ,  
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Московский архсовет одобрил постройку 400-метровой башни у Москва-Сити

Архсовет Москвы одобрил строительство 400-метровой башни рядом с мостом «Багратион»
Здание в Москва-Сити должно символизировать «вертикальный город», который эволюционирует и развивается вверх, заявили в столичном архсовете. Площадь 80-этажного здания составит 196 тыс. кв. м

Фото:Архсовет Москвы / VK Фото:Архсовет Москвы / VK Фото:Архсовет Москвы / VK Фото:Архсовет Москвы / VK Фото:Архсовет Москвы / VK Фото:Архсовет Москвы / VK Фото:Архсовет Москвы / VK

Архсовет Москвы, коллегиальный и совещательный орган при Москомархитектуре, одобрил проект 400-метровой башни возле моста «Багратион» в Москва-Сити, сообщается на странице совета во «ВКонтакте».

«Новый небоскреб — «символ вертикального города», который эволюционирует и развивается вверх», — указал архсовет. Как отметил глава бюро СПИЧ, разработавшего проект для «Галс Девелопмент», Сергей Чобан, башня «имеет динамичное сложное развитие» в продолжение традиции московских небоскребов, где «массивный многоступенчатый объем утончается кверху и с каждой точки раскрывается по-разному».

Он добавил, что главный вход будет «акцентирован масштабным трехэтажным порталом». В здании будет система атриумов с лифтами, которая будет «пронизывать его насквозь» и завершится рестораном с террасой. 

Площадь 80-этажного здания составит 196 тыс. кв. м, под аренду отведено около 130 тыс. кв. м, следует из описания проекта департамента строительства Москвы. В вечернее время здание будет подсвечиваться. В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни «Сити». На 35-м и 36-м этажах будет организовано Sky lobby, которое является пересадочным пунктом в небоскребах, где люди могут пересесть на лифт, останавливающийся на всех этажах определенной части здания. В вестибюле расположатся кафе и смотровые площадки. В подземной части будет парковка из шести уровней.

Как сообщил агентству «Интерфакс» главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, окончательное название небоскребу еще не выбрано, но рабочее название — «Палитра». Ввод небоскреба в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

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Как отметил Архсовет Москвы, интеграция здания в мост «Багратион» и Краснопресненскую набережную стала «сложной задачей». «Важнейшей задачей для архитекторов было сделать новую башню максимально выразительной: во-первых, она находится на видовой точке возле реки, во-вторых — должна работать как эффектное завершение моста», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале, рассказывая о проекте.

Планы построить 400-метровую башню на входе на мост «Багратион» появились в марте 2022 года — соответствующий проект был выставлен на общественные обсуждения на портале «Активный гражданин».

«Галс-Девелопмент» входит в топ-5 застройщиков Москвы. Проектами застройщика стали клубный дом на Космодамианской набережной «Космо 4/22», премиум-квартал «Искра-Парк» на Динамо и апартаменты на Кутузовском «Матч Поинт».

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Москомархитектура «Москва-Сити» небоскреб Москва
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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