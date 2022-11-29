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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Подмосковье сошли с рельсов два вагона электрички

В Подмосковье сошли с рельсов два вагона электрички
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В Московской области вечером 29 ноября два вагона электрички сошли с рельсов на переезде из-за выезда грузовика на пути, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). РБК в пресс-службе МЖД уточнили, что в аварию попал пригородный поезд №6917 Дубна — Москва-Бутырская. По данным МЖД, с рельсов сошел один вагон.

Инцидент произошел на савеловском направлении, на неохраняемом переезде. Пассажиры и локомотивная бригада, по предварительным данным, не пострадали. Для перевозки пассажиров между Вербилками и Дубной компания-перевозчик организует компенсационные автобусы.

«По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра, в результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также были повреждены несколько опор контактной сети. На место уже направились специалисты МЖД и ЦППК для устранения последствий ДТП», — сообщили в ЦППК.

Для оказания помощи водителю грузовика вызвана бригада медиков. «На место отправлены два восстановительных поезда. На время восстановительных мероприятий движение поездов на перегоне приостановлено», — сообщили в МЖД.

Теги
электрички МЖД Подмосковье новости
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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