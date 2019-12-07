Власти назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Новый документ, информирующий потребителей о количестве потребляемых автомобилем энергии и топлива, будет выдаваться только на новые транспортные средства. При этом автопроизводители будут выдавать его на добровольной основе

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 т с указанием количества энергии и топлива, потребляемыми транспортным средством, будут выдавать только при покупке новых транспортных средств. Об этом в разговоре с РБК сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

На вопрос РБК о том, будет ли действие документа распространяться на уже находящиеся в эксплуатации автомобили или нужно будет его получать при перепродаже машины, замруководителя ведомства ответил отрицательно.

Кулешов добавил, что документ не имеет обязательный характер, поэтому с 31 марта 2020 года автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе. «Соответственно, никакой ответственности [за возможное неполучение такого документа] не предусмотрено», — добавил он.

Речь идет о документе под названием «Этикетка энергоэффективности». В нем будет указано, какое количество CO2 выделяет машина. Также там будет прописан расход топлива (бензина, дизельного топлива, газа, электричества) на 100 км пути. Его появление связано с введением нового ГОСТа.