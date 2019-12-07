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Власти назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Новый документ, информирующий потребителей о количестве потребляемых автомобилем энергии и топлива, будет выдаваться только на новые транспортные средства. При этом автопроизводители будут выдавать его на добровольной основе

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 т с указанием количества энергии и топлива, потребляемыми транспортным средством, будут выдавать только при покупке новых транспортных средств. Об этом в разговоре с РБК сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

На вопрос РБК о том, будет ли действие документа распространяться на уже находящиеся в эксплуатации автомобили или нужно будет его получать при перепродаже машины, замруководителя ведомства ответил отрицательно.

Кулешов добавил, что документ не имеет обязательный характер, поэтому с 31 марта 2020 года автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе. «Соответственно, никакой ответственности [за возможное неполучение такого документа] не предусмотрено», — добавил он.

Бизнес
В России появится новый документ на автомобили

Речь идет о документе под названием «Этикетка энергоэффективности». В нем будет указано, какое количество CO2 выделяет машина. Также там будет прописан расход топлива (бензина, дизельного топлива, газа, электричества) на 100 км пути. Его появление связано с введением нового ГОСТа.

Эта «этикетка» будет прилагаться к автомобилю во время продажи или тест-драйва. Сейчас в число таких документов входят только паспорт транспортного средства (ПТС), сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

Документ вводится согласно требованию ГОСТа 58554-2019 «Автомобильные транспортные средства. Показатели энергоэффективности и экологии. Способы информирования потребителей», сообщили РБК в Росстандарте.

Кулешов в разговоре с РБК объяснил, что сейчас ни в российском законодательстве, ни в правилах ООН, ни в законодательстве Евразийского экономического союза не установлены нормы по выбросу углекислого газа. «Есть только методика определения количества СО2 в выхлопах, поэтому сейчас проводится изучение этого вопроса, и какие-то решения будут приниматься в последующем», — сказал Кулешов. По его словам, в дальнейшем планируется обсудить вопрос о выбросах углекислого газа на площадке ООН: «Возможно, после изучения проблемы и дополнительного обсуждения какие-то нормы по СО2 будут нормироваться по правилам ООН», — добавил Кулешов.

Авторы: Артем Афонский, Маргарита Грошева
Теги: автомобили, энергоэффективность, новости РБК
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