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Суд арестовал бывшую замглавы Щелково по делу о мошенничестве на ₽2 млн
По данным следствия, находясь в должности, чиновница совершила хищения более чем на 2,3 млн руб. Ее арестовали на два месяца. На этот же срок под стражу заключили экс-главу администрации Щелково, обвиняемого в получении взятки

Бывшую замглавы администрации города Щелково в Московской области задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает подмосковный главк СК.

По данным следствия, в сентябре 2017 года, находясь на своей должности в администрации, женщина путем обмана занималась хищением бюджетных средств щелковского хозяйственно-транспортного управления. Ущерб от ее действий превысил 2 млн 300 тыс. руб.

Женщину арестовали. Сейчас сотрудники подмосковного главка СК вместе с силами ФСБ России, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят следственные действия, в том числе проверяют ее причастность к прочим должностным преступлениям. ТАСС уточняет, что под стражей чиновница будет находиться до 7 февраля 2020 года.

Источник агентства утверждал, что речь идет о Наталье Тамбовой, которую задержали, когда она на автомобиле пыталась пересечь российско-белорусскую границу. По словам собеседника агентства, она уволилась накануне, 6 декабря. Источник добавил, что Тамбова раскаялась в своей вине и согласилась сотрудничать со следствием.

Общество
Суд арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья по делу о взятке

Кроме того, Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего главу Щелковского района Московской области Алексея Валова. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году от своей подчиненной он получил автомобиль Mercedes стоимостью свыше 6 млн руб. Его сотрудница оплатила половину из этой суммы и страховые премии в размере 241 тыс. руб., чтобы обеспечить общее покровительство на службе.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски по нескольким адресам проживания Валова. Его также проверяют на причастность к совершению других преступлений. С мая 2017 года Валов был избран главой Щелковского района сроком на пять лет. До этого он был руководителем щелковской администрации. В 2019 году Валов получил медали «За безупречную службу» II и III степени и другие награды.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: арест, мошенничество, Щелково, Подмосковье
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