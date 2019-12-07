Суд арестовал бывшую замглавы Щелково по делу о мошенничестве на ₽2 млн

По данным следствия, находясь в должности, чиновница совершила хищения более чем на 2,3 млн руб. Ее арестовали на два месяца. На этот же срок под стражу заключили экс-главу администрации Щелково, обвиняемого в получении взятки

Бывшую замглавы администрации города Щелково в Московской области задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает подмосковный главк СК.

По данным следствия, в сентябре 2017 года, находясь на своей должности в администрации, женщина путем обмана занималась хищением бюджетных средств щелковского хозяйственно-транспортного управления. Ущерб от ее действий превысил 2 млн 300 тыс. руб.

Женщину арестовали. Сейчас сотрудники подмосковного главка СК вместе с силами ФСБ России, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят следственные действия, в том числе проверяют ее причастность к прочим должностным преступлениям. ТАСС уточняет, что под стражей чиновница будет находиться до 7 февраля 2020 года.

Источник агентства утверждал, что речь идет о Наталье Тамбовой, которую задержали, когда она на автомобиле пыталась пересечь российско-белорусскую границу. По словам собеседника агентства, она уволилась накануне, 6 декабря. Источник добавил, что Тамбова раскаялась в своей вине и согласилась сотрудничать со следствием.