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Суд арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья по делу о взятке

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Он пробудет под стражей до 2 февраля 2020 года. Валова задержали накануне, 6 декабря. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

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Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

По данным следствия, в 2017 году он получил от своей подчиненной автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн руб. Она оплатила половину суммы, а также страховку за 241 тыс. руб. за «попустительство по службе» и покровительство.

Силовики провели обыски по адресам проживания Валова. Правоохранители выясняют, был ли он причастен к аналогичным преступлениям.

Алексей Валов возглавлял Щелковский район с июня 2017 года. Он покинул свою должность в марте текущего года.

Теги: Подмосковье, Щелковский район, арест
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