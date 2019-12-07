Суд арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья по делу о взятке

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Он пробудет под стражей до 2 февраля 2020 года. Валова задержали накануне, 6 декабря. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным следствия, в 2017 году он получил от своей подчиненной автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн руб. Она оплатила половину суммы, а также страховку за 241 тыс. руб. за «попустительство по службе» и покровительство.

Силовики провели обыски по адресам проживания Валова. Правоохранители выясняют, был ли он причастен к аналогичным преступлениям.