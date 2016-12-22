Глава Петербурга обратился в МВД из-за проверок в фонде Сокурова

Проверкой фонда Сокурова заинтересовался врио главы Петербурга Александр Беглов. Он лично позвонил руководству региональных управлений МВД и прокуратуры, попросив их изучить вероятность того, что это провокация против режиссера

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к начальнику петербургского управления МВД Сергею Умнову и прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить возможность того, что проверки в фонде режиссера Александра Сокурова были провокацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Также Беглов переговорил с самим Александром Сокуровым, находящимся в настоящий момент на лечении в стационаре. «Действующий глава города Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить данный факт на предмет наличия провокационных действий против знаменитого режиссера и драматурга Александра Сокурова. Учитывая масштаб его личности и заслуги перед Россией и Санкт-Петербургом, временно исполняющий обязанности Губернатора просит максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства», — говорится в сообщении.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщает, что реакция губернатора последовала вслед за тем, как о ситуации с проверкой силовиками фонда Сокурова «Пример интонации» был оповещен Владимир Путин. После этого, утверждает издание, глава государства предложил Беглову разобраться в нюансах дела.

О проверке полицией работы фонда Александра Сокурова стало известно утром 6 декабря. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, деятельность некоммерческого фонда «Пример интонации» на предмет хищений бюджетных средств по полученному от гражданина заявлению о возможных противоправных действиях. Заявление было подано еще в начале марта. Проверяющие подозревают, что хищение субсидий происходило при съемках фильма «Опыты» режиссера Александра Золотухина – ученика Сокурова.

Сам Сокуров рассказал, что заявление в полицию поступило от бывшего сотрудника фонда. «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — сообщил он.