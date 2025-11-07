Суд отправил доцента ВШЭ под домашний арест по делу о вымогательстве

Михаилу Мухину предъявлено обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения. Из документов суда следует, что он попросил подчиненного перевести часть зарплаты и надбавок

Декан Школы информатики, физики и технологий НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Михаил Мухин помещен под домашний арест до 6 января по подозрению в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст.159 УК (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет.

В документах суда указано, что Мухин не позднее 8 февраля 2023 года сообщил своему подчиненному о «негласной локальной необходимости передачи ему процента денежных средств из получаемой заработной платы и преподавательских надбавок». После этого сотрудник передал Мухину собственные деньги на сумму более 460 тыс. рублей, не подозревая о «преступных намерениях» декана.

Мухин работает в Школе физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ с 2021 года. В 2022 он был награжден медалью Минобрнауки «За вклад в реализацию государственной политики в области образования».