МАК спустя шесть лет опубликовал отчет о посадке A321 в кукурузном поле

В августе 2019 года Airbus А321 совершил жесткую посадку в кукурузном поле из-за чаек — столкновение с птицами привело к повреждению обоих двигателей, заключил МАК

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный отчет по расследованию аварийной посадки в Подмосковье самолета Airbus A321 на кукурузном поле, которая произошла летом 2019 года.

В отчете указано, что причиной аварии и вынужденной посадки стало столкновение с крупными чайками. «Имеющиеся данные свидетельствуют, что в двигатель № 1 попали как минимум три птицы, в том числе как минимум одна массой более 2,5 фунта (1,13 кг), что соответствует сертификационному определению «большая птица», — говорится в документе.

Кроме того, эксперты заключили, что предупреждение о птицах в аэропортах — вне зависимости от степени угрозы — стало «сложившейся практикой» и «фоновым шумом», при этом аэропорт в Раменском допустил недостатки касательно «отпугивания птиц и осмотра летного поля».

Также в отчете отмечается, что экипаж Airbus A321 попал в нестандартную ситуацию — она отличалась от того, что пилоты отрабатывают на тренажерах.

В то же время в документе указано, что действия экипажа с самого начала имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и

хаотичности, то есть частичной потери работоспособности» в связи с «психоэмоциональным напряжением».

15 августа 2019 года рейс Москва — Симферополь авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц, после чего оба двигателя были повреждены и частично потеряли тягу. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле за пределами аэропорта — примерно в 1 км от ВПП. В результате у A321 было повреждено крыло, лайнер лег брюхом на траву. На борту находились 233 человека, за помощью обратились 75. Никто не погиб.

В день происшествия МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В 2023 году президент Владимир Путин присвоил пилотам, которые аварийно посадили A321, звание Героя России.