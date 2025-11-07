Власти Дагестана опровергли данные о туристах на борту упавшего вертолета

Туристов не было на борту упавшего в Дагестане вертолета, сообщил ТАСС руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим. <...> Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — сказал он.

По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. По данным минздрава республики, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения. К месту ЧП выехал транспортный прокурор города Махачкалы.

Ранее ГТРК «Дагестан» сообщала, что вертолет упал на территорию базы отдыха, на его борту были туристы. О том, что судно было частным и занималось перевозкой туристов на экскурсии, писал и телеграм-канал «112».

Как писал телеграм-канал Shot, разбившийся вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту во время крушения находились рабочие.