Общество
Власти Дагестана опровергли данные о туристах на борту упавшего вертолета

Фото: МЧС России
Туристов не было на борту упавшего в Дагестане вертолета, сообщил ТАСС руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим. <...> Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — сказал он.

По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. По данным минздрава республики, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Вертолет в Дагестане упал на базе отдыха на дом
Общество

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения. К месту ЧП выехал транспортный прокурор города Махачкалы.

Ранее ГТРК «Дагестан» сообщала, что вертолет упал на территорию базы отдыха, на его борту были туристы. О том, что судно было частным и занималось перевозкой туристов на экскурсии, писал и телеграм-канал «112».

Как писал телеграм-канал Shot, разбившийся вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту во время крушения находились рабочие.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дагестан вертолеты туристы погибшие
