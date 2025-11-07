Власти Дагестана опровергли данные о туристах на борту упавшего вертолета
Туристов не было на борту упавшего в Дагестане вертолета, сообщил ТАСС руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим. <...> Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — сказал он.
По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. По данным минздрава республики, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения. К месту ЧП выехал транспортный прокурор города Махачкалы.
Ранее ГТРК «Дагестан» сообщала, что вертолет упал на территорию базы отдыха, на его борту были туристы. О том, что судно было частным и занималось перевозкой туристов на экскурсии, писал и телеграм-канал «112».
Как писал телеграм-канал Shot, разбившийся вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, на борту во время крушения находились рабочие.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»