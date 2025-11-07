При взрыве во время молитвы в школьной мечети в Джакарте пострадали 54 человека

Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте

Согласно заявлению полиции Джакарты, при взрыве пострадали 54 человека. Речь идет о мечети, которая находится при средней школе. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы

Военнослужащие индонезийского инженерно-саперного подразделения прибывают после взрыва, произошедшего в школьном комплексе в Джакарте, Индонезия, 7 ноября 2025 года (Фото: Willy Kurniawan / Reuters)

При взрыве в мечети на территории школьного комплекса в столице Индонезии Джакарте пострадали 54 человека, передает Reuters заявление начальника городской полиции Асеп Эди Сухери. Об этом он сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась по местным телеканалам.

Речь идет о мечети при государственной средней школе SMA Negeri 72 в районе Келала Гадинг в Северной Джакарте. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы. По словам Сухери, в больницы попали 54 человека с травмами различной степени тяжести — от легких до тяжелых, включая ожоги. Причину взрыва пока устанавливают.

Индонезийское агентство Antara News сообщает, что полиция Джакарты направила на место саперов.

Представитель полиции Джакарты, старший комиссар Буди Херманто подтвердил, что следователи все еще устанавливают причину взрыва.

«Мы продолжаем осмотр места происхождения с саперным подразделением «Гегана» по специальному регламенту. Мы должны убедиться в отсутствии угрозы повторных взрывов до начала обработки территории», — сказал он.

Представитель службы пожаротушения и спасения Джакарты уточнил, что сообщение о взрыве поступило в 12:09 по местному времени (08:09 мск).

Согласно кадрам с места происшествия, которые показали местные телеканалы, мечеть не получила значительные повреждений в результате взрыва, добавил Reuters.

К расследованию инцидента подключилось индонезийское антитеррористическое подразделение «Отряд 88» (Densus 88), сообщили власти, передает местная газета Jakarta Globe. «Наша команда оценивает возможную причастность террористов», — сказал пресс-секретарь отряда Майндра Эка Вардана.

Сухери добавил, что пострадавшие — в основном ученики и сотрудники школы, они получили ранения осколками стекла и от ударной волны. Их доставили в две ближайшие больницы. Как отметил начальник полиции, следователи пока не обнаружили свидетельств связи взрыва с терроризмом.

Свидетели рассказали, что взрыв раздался в задней части молельного зала. Следователи обнаружили на месте подозрительные предметы, включая провода, напоминающие самодельное взрывное устройство, пульт дистанционного управления и оружие, отметила Jakarta Globe. Полиция пока не подтвердила связь предметов со взрывом.