СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством
Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после исчезновения семейной пары в ОАЭ. По данным следствия, незадолго до гибели супруги должны были встретиться с «неустановленными инвесторами».
Встреча должна была состояться в городе Хатта 2 октября. Связь с супружеской парой пропала после того, как они на стоянке у озера пересели в автомобиль, который должен был отвезти их к месту встречи. При этом к озеру супругов привез водитель на их личном автомобиле, уточнили в СК.
Имена супругов следствие не приводит. Незадолго до публикации СК о возбуждении уголовного дела 78.ru сообщил, что в ОАЭ был убит российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна. По информации «Фонтанки», мотивом для убийства стал криптокошелек Новака, на котором «лежат миллиарды долларов». Как узнала газета, после убийства тела Романа и Анны расчленили, разложили по пакетам и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в городе Хатта.
78.ru писал, что подозреваемых в похищении и убийстве пары уже задержали, ими оказались граждане России. По информации источников RT, следствие не исключает, что к преступлению может быть причастен кто-то из обманутых Новаком инвесторов. В прошлом криптотрейдера не раз обвиняли в мошенничестве. В ноябре 2020 года Новака в России приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за два эпизода мошенничества. А в последний раз он якобы скрылся с $500 млн, которые взял у инвесторов на развитие бизнеса. Пострадавшими были, в частности, предприниматели с Ближнего Востока, из Китая и других стран.
