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Росгвардия представила эмблему с обнаженными клинками и щитом со скрепами
Авторы рассчитывают разместить орла с двумя мечами на краповом щите с окантовкой и скрепами

Росгвардия опубликовала на Федеральном портале проектов нормативных актов проект приказа об учреждении новых знаков различия. Представленная эмблема отличается от той, которая до сих пор была на форме росгвардейцев.

В соответствии с президентским указом от 20 декабря 2016 года эмблема представляла из себя двуглавого орла с двумя обнаженными мечами. Проект приказа предусматривает, что это изображение останется на петлицах росгвардейцев.

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В соответствии с новым проектом орел с двумя обнаженными мечами будет находиться на краповом щите с окантовкой и скрепами. При этом сам щит будет находиться поверх еще двух клинков, направленных вверх. Это изображение также будет размещаться на петлицах. При этом в документе за подписью командующего Росгвардией Виктора Золотова не объясняется, в каких случаях планируется использовать старую, а в каких — новую эмблему.

До образования Росгвардии у ее предшественника — внутренних войск — также была эмблема. На ней присутствовали два меча, однако они были в ножнах. При этом на геральдическом щите были цвета российского флага и изображение Георгия Победоносца.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Росгвардия
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