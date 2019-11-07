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Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео


В сети появилась видеозапись момента взрыва автомобиля на трассе в Киеве, в результате которого, по предварительным данным, пострадал российско-украинской бизнесмен, руководитель одной из фармацевтических компаний Игорь Сало. Видеозапись размещена на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Момент взрыва попал на видеорегистратор одного из автомобилей, проезжавших мимо. В самом начале записи, на 3-й секунде, видна яркая вспышка от взрыва.

Общество
В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

Взрыв прогремел вечером 6 ноября в Святошинском районе украинской столицы. В результате взрыва, по данным Нацполиции, один человек погиб, двое получили травмы. Среди пострадавших, как отмечают dtp.kiev.ua, «Оперативный Киев», украинское издание «Обозреватель» — бизнесмен Игорь Сало.

По предварительным данным полиции, к взрыву причастен мотоциклист, который поравнявшись с автомобилем забросил взрывное устройство на крышу машины. Злоумышленник скрылся, полиция ведет его поиски.

Теги: Киев, взрыв
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В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом
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