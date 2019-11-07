В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

Речь идет о директоре фармацевтической компании Игоре Сало. Двое человек, включая бизнесмена, ранены, еще один человек, находившийся в машине, погиб

Фото: npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева подорван автомобиль Mercedes. Сообщение о происшествии поступило около 21:40 по местному времени, сообщает Нацполиция Украины.

В результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения, сообщает ведомство. Имена пострадавших и погибших Нацполиция не называет, сообщая, что их личности устанавливаются.

Портал «Обозреватель» сообщает, что в автомобиле находился российско-украинский бизнесмен, директор фармацевтической компании Игорь Сало. Об этом же сообщает телеканал «112» со ссылкой на dtp.kiev.ua. По его данным, в результате взрыва Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб. Информацию о том, что среди пострадавших Игорь Сало подтверждает и «Киев оперативный».

По предварительной информации, к взрыву может быть причастен мотоциклист, который поравнявшись с автомобилем бизнесмена положил взрывное устройство на крышу автомобиля. В городе объявлен план «Сирен».

Материал дополняется.