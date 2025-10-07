 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путину в день рождения доложили об обстановке на фронте

Путин в день рождения побывал в Петербурге и заслушал доклад военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин отметил 73-летие в Санкт-Петербурге, посетив Петропавловский собор и проведя совещание с командующими войск. На встрече ему доложили об оперативной обстановке на фронте

Президент России Владимир Путин свой день рождения провел в Санкт-Петербурге. В своем родном городе он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости и провел совещание с командующими группировками войск.

«Президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

7 октября Минобороны отчиталось о занятии села Нововасилевское в Запорожской области и населенного пункта Федоровка, который находится к югу от города Северска. На совещании с военными Путин отметил, что всего российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году.

В предыдущий раз Путин провел совещание с членами Совбеза 1 октября. На встрече обсуждались вопросы, связанные с повышением информационной безопасности.

В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина
Политика
Юрий Ушаков

Накануне Песков сообщил, что у президента на этот день есть личные планы, однако есть и рабочие мероприятия. Главе государства исполнилось 73 года.

Президента поздравили мировые лидеры, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко.

В свой день рождения президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. В частности, 7 октября 2024 года вечером Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин день рождения Санкт-Петербург
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
