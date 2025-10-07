В Чили офисный работник получил по ошибке 330 зарплат и уволился через три дня

В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился

Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock

В Чили офисный работник оставил себе 330 месячных зарплат (зарплата за 27,5 года), которые ему единовременно выплатили по ошибке. Вместо 500 тыс. чилийских песо компания перевела ему 165 млн песо (14,1 млн руб.). Об этом пишет издание Diario AS.

Инцидент произошел в мае 2022 года в чилийской агропродовольственной компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile. Получивший огромную выплату мужчина изначально согласился вернуть деньги после встречи с отделом кадров, затем исчез на три дня и через адвоката подал заявление об увольнении.

«Компания обвинила сотрудника [в краже], но после нескольких лет судебных разбирательств суд вынес решение в пользу сотрудника», — говорится в статье.

В феврале нью-йоркский Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280, писала Financial Times. Операцию на такую сумму одобрили сразу два сотрудника. Через несколько часов перевод был отменен.