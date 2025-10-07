 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился

В Чили офисный работник получил по ошибке 330 зарплат и уволился через три дня
Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock
Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock

В Чили офисный работник оставил себе 330 месячных зарплат (зарплата за 27,5 года), которые ему единовременно выплатили по ошибке. Вместо 500 тыс. чилийских песо компания перевела ему 165 млн песо (14,1 млн руб.). Об этом пишет издание Diario AS.

Инцидент произошел в мае 2022 года в чилийской агропродовольственной компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile. Получивший огромную выплату мужчина изначально согласился вернуть деньги после встречи с отделом кадров, затем исчез на три дня и через адвоката подал заявление об увольнении.

«Компания обвинила сотрудника [в краже], но после нескольких лет судебных разбирательств суд вынес решение в пользу сотрудника», — говорится в статье.

В феврале нью-йоркский Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280, писала Financial Times. Операцию на такую сумму одобрили сразу два сотрудника. Через несколько часов перевод был отменен.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Чили зарплата суд ошибка
Материалы по теме
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира
Общество
Во Франции на неделю потеряли преступника, ошибочно выпущенного из тюрьмы
Общество
В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека газом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба Общество, 22:25
Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео Политика, 22:20
Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Спорт, 21:52
Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России Политика, 21:51
Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск Политика, 21:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года Политика, 21:45
Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином Политика, 21:39
Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года Спорт, 21:32
Путин поблагодарил российских военных Политика, 21:27
В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился Общество, 21:21
Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС Общество, 21:21