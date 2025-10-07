 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые объяснили Нобелевскую премию по физике на примере мяча и машины

Открытие нобелевских лауреатов очень значимо и позволит применить квантовые эффекты не только в микроэлектронике, но и в крупных и мощных устройствах, отмечает физик-ядерщик Алексей Анпилогов
Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters
Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Получившие Нобелевскую премию по физике ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис сумели доказать, что квантовое туннелирование — преодоление энергетического барьера без достаточной энергии — возможно не только в микромире, но и с макроскопическими объектами, что раньше было лишь теорией, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Обычно квантовые эффекты ассоциируются с частицами микромира — электронами, нейтронами, протонами, то есть объектами, обладающими крайне малой массой и размерами, рассказал РБК физик-ядерщик Алексей Анпилогов.

«Однако представьте систему, состоящую уже не из одной частицы, а из десятков, сотен, тысяч или даже миллионов атомов. Такая система, хоть и кажется «маленькой» по человеческим меркам, в квантовом смысле является поистине гигантской. Синхронизировать поведение всех ее составляющих чрезвычайно трудно — ведь каждая частица имеет собственные энергетические параметры», — рассказывает он.

Нобелевский лауреат узнал о победе в походе и испугался крика жены
Общество
Фред&nbsp;Рамсделл

Представить, что, например, планета, человек или даже комар могут находиться в квантовом состоянии, невозможно: их частицы рассинхронизированы, и это можно сравнить с оркестром, где каждый инструмент играет свою партию без дирижера — вместо гармонии получается какофония, продолжает Анпилогов.

Лауреаты Нобелевской премии смогли решить эту проблему: им удалось создать макроскопическую систему — электрический контур, помещающийся на ладони, — и продемонстрировать в ней квантовый туннельный эффект.

В центре исследований был Джозефсоновский контакт — два сверхпроводника, разделенные тонким слоем диэлектрика (изолятора), сообщил РБК директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Василий Столяров. Ученые показали, что электрический ток может «протуннелировать» через изолирующий барьер, хотя классическая физика это запрещает, добавляет он.

«Это как если бы мяч самопроизвольно прокатился сквозь гору, а не перекатился через нее», — поясняет Столяров.

Схожий пример приводит Анпилогов: «Как если бы автомобиль оказался по другую сторону горы, не поднимаясь на вершину». В классической механике такое невозможно, но в квантовом мире — вполне реально, добавляет он.

Анпилогов говорит, что значение проведенного научного эксперимента огромно, поскольку теперь квантовые эффекты, которые уже применяются в микроэлектронике, можно будет масштабировать до гораздо более крупных и мощных устройств. Можно представить, что в будущем появятся, например, квантовые коробки передач для электромобилей или квантовые переключатели на линиях электропередачи, соединяющих электростанции с потребителями по сверхпроводящим кабелям, добавляет он.

«Это прорыв, открывающий путь к технологиям завтрашнего дня — и, возможно, уже послезавтра мы увидим их в повседневной жизни», — заключает Анпилогов.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Яна Баширова Яна Баширова
Нобелевская премия физика Квантовые технологии
Материалы по теме
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике
Общество
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Нобелевку по медицине дали за открытия в сфере иммунной толерантности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
«МегаФон» и «Самокат» запустили бесплатную быструю доставку сим-карт Пресс-релиз, 19:16
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:14
В МИДе заявили, что России есть чем ответить на изъятие активов в Европе Политика, 19:03
Бюро Zaha Hadid спроектировало золотой небоскреб в Сербии. Каким он будет Недвижимость, 19:01
Минобороны Словакии объяснило, чем поможет Украине Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Запорожской области восстановили подачу электричества Политика, 19:00
Мирра Андреева проиграла 37-летней немке на старте «тысячника» в Ухане Спорт, 18:59
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина Политика, 18:56
Имам назвал провокацией подброшенную к мечети в Хабаровске свиную ногу Политика, 18:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Еврокомиссия ужесточила условия импорта стали в ЕС Политика, 18:42
Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования Город, 18:40