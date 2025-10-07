Ученые объяснили Нобелевскую премию по физике на примере мяча и машины

Открытие нобелевских лауреатов очень значимо и позволит применить квантовые эффекты не только в микроэлектронике, но и в крупных и мощных устройствах, отмечает физик-ядерщик Алексей Анпилогов

Получившие Нобелевскую премию по физике ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис сумели доказать, что квантовое туннелирование — преодоление энергетического барьера без достаточной энергии — возможно не только в микромире, но и с макроскопическими объектами, что раньше было лишь теорией, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Обычно квантовые эффекты ассоциируются с частицами микромира — электронами, нейтронами, протонами, то есть объектами, обладающими крайне малой массой и размерами, рассказал РБК физик-ядерщик Алексей Анпилогов.

«Однако представьте систему, состоящую уже не из одной частицы, а из десятков, сотен, тысяч или даже миллионов атомов. Такая система, хоть и кажется «маленькой» по человеческим меркам, в квантовом смысле является поистине гигантской. Синхронизировать поведение всех ее составляющих чрезвычайно трудно — ведь каждая частица имеет собственные энергетические параметры», — рассказывает он.

Представить, что, например, планета, человек или даже комар могут находиться в квантовом состоянии, невозможно: их частицы рассинхронизированы, и это можно сравнить с оркестром, где каждый инструмент играет свою партию без дирижера — вместо гармонии получается какофония, продолжает Анпилогов.

Лауреаты Нобелевской премии смогли решить эту проблему: им удалось создать макроскопическую систему — электрический контур, помещающийся на ладони, — и продемонстрировать в ней квантовый туннельный эффект.

В центре исследований был Джозефсоновский контакт — два сверхпроводника, разделенные тонким слоем диэлектрика (изолятора), сообщил РБК директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Василий Столяров. Ученые показали, что электрический ток может «протуннелировать» через изолирующий барьер, хотя классическая физика это запрещает, добавляет он.

«Это как если бы мяч самопроизвольно прокатился сквозь гору, а не перекатился через нее», — поясняет Столяров.

Схожий пример приводит Анпилогов: «Как если бы автомобиль оказался по другую сторону горы, не поднимаясь на вершину». В классической механике такое невозможно, но в квантовом мире — вполне реально, добавляет он.

Анпилогов говорит, что значение проведенного научного эксперимента огромно, поскольку теперь квантовые эффекты, которые уже применяются в микроэлектронике, можно будет масштабировать до гораздо более крупных и мощных устройств. Можно представить, что в будущем появятся, например, квантовые коробки передач для электромобилей или квантовые переключатели на линиях электропередачи, соединяющих электростанции с потребителями по сверхпроводящим кабелям, добавляет он.

«Это прорыв, открывающий путь к технологиям завтрашнего дня — и, возможно, уже послезавтра мы увидим их в повседневной жизни», — заключает Анпилогов.