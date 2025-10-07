Курьерам-мусульманам запретили перевозить свинину, алкоголь и идолов

Мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину, идолов и другие харамные товары. Доставка закрытых коробок с неизвестным содержимым разрешена

Фото: Владислав Шатило / РБК

Духовное управление мусульман России решило официально разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные), сообщила пресс-служба организации.

На сайте управления появилась специальная фетва — религиозно-правовое заключение в исламе, изданное признанным религиозным авторитетом муфтием. В новой фетве впервые подробно разъяснены правила работы курьеров и сотрудников логистических служб согласно нормам шариата.

Согласно решению Совета улемов от 24 сентября 2025 года, мусульманам запрещено перевозить товары, относящиеся к категории «харам». В список запретных попали алкогольные напитки, азартные игры, предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Исключение составляют случаи, когда подобные грузы доставляются с целью утилизации.

В то же время фетва допускает работу курьеров с грузами, происхождение и состав которых им неизвестны, например с закрытыми коробками. Если курьер не осведомлен о содержимом и не имеет намерения перевозить запретное, такая доставка грехом не считается.

Совет также уточнил, что если в одном заказе присутствуют как дозволенные, так и запретные товары, но большинство из них относятся к категории «халяль», доставка возможна, однако часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для «очищения заработка».

В документе приводятся ссылки на аяты Корана и хадисы, подтверждающие недопустимость участия мусульман в обороте спиртного, свинины и предметов идолопоклонства.

Зарплаты курьеров в сентябре 2025 года остаются выше, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием. Медианные зарплатные предложения в Москве за год для них выросли на 38%, выявило сентябрьское исследование SuperJob.

Так, средняя рыночная зарплата курьеров в Москве составляет 132 тыс. руб., специалистов с высшим образованием — 116 тыс. руб., квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тыс. руб.